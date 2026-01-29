F1 Barcelona test 2026: Mercedes domina y "Checo" Pérez suma más kilómetros
Russell mejora continuamente durante la tarde del cuarto día del Shakedown de F1 en Barcelona, por delante de Antonelli y Leclerc. Debut in extremis para el Aston Martin AMR26, pero tras tres vueltas provoca una bandera roja.
George Russell dejó claro el buen momento de Mercedes durante las pruebas de pretemporada en Barcelona al marcar el mejor tiempo de la semana hasta ahora, confirmando las sensaciones positivas del equipo alemán en pista. El británico fue el gran protagonista de la jornada tras exprimir el potencial del W17 en la sesión vespertina.
La mañana había comenzado con Kimi Antonelli como referencia. El joven piloto italiano firmó un registro de 1:17.081 tras completar 90 vueltas, un trabajo sólido que volvió a evidenciar la fiabilidad del monoplaza y la ambición de Mercedes por acumular kilómetros. Como ya es habitual en estos test, el equipo volvió a destacar por su elevado volumen de rodaje.
Por la tarde, Russell tomó el relevo y subió un escalón más el listón. Fue el primer piloto de la semana en bajar al rango de 1:16, cerrando su mejor vuelta en 1:16.445. Además, completó otras 77 vueltas, reforzando el impresionante balance de kilómetros del equipo. En total, Mercedes cerró sus tres días permitidos de pruebas con 499 vueltas, una cifra que habla de consistencia y preparación.
Oscar Piastri terminó cuarto con McLaren, a casi 1.8 segundos del mejor tiempo, aunque su jornada estuvo limitada a la sesión matinal debido a un problema en el sistema de combustible que impidió rodar por la tarde.
Ferrari, por su parte, pudo aprovechar condiciones secas tras la lluvia del martes. Charles Leclerc y Lewis Hamilton sumaron 174 vueltas, ambos moviéndose en tiempos de 1:18.
Aston Martin finalmente salió a pista, con Lance Stroll completando cuatro vueltas de carácter exploratorio.
Sergio Pérez cierra su test en Barcelona
El piloto mexicano realizó unos giros más durante la sesión de la tarde buscando encontrar la fiabilidad del Cadillac hasta llegar a los 86 giros. Su tiempo mejoró pero aún estuvo a casi cinco segundos del tienpi establecido por Russell.
F1, Shakedown Barcelona - Día 4 - Clasificación final
|Pos.
|Piloto
|Equipo
|Coche
|Tiempo
|Vueltas
|1
|George Russell
|Mercedes
|W17
|1'16”445
|78
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|W17
|1'17”081
|90
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|SF-26
|1'18”223
|83
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|MCL40
|1'18”419
|48
|5
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|VCARB03
|1'18”451
|47
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|SF-26
|1'18”654
|87
|7
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|VCARB03
|1'18”840
|64
|8
|Sergio Pérez
|Cadillac
|?
|1'21”024
|86
|9
|Lance Stroll
|Aston Martin
|AMR26
|1'46”404
|4
