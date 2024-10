Ben Sulayem: "Los medios británicos me condenaron"

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, afirma que no ha recibido un trato justo por parte de los medios de comunicación británicos durante su mandato.

Los comentarios de Ben Sulayem sobre los medios de comunicación en el Reino Unido se producen tras la aparición de Adrian Newey en el podcast High Performance, en el que habló de sus razones para dejar Red Bull y unirse a Aston Martin.

El diseñador comentó que tanto Max Verstappen como el expiloto de Red Bull Sebastian Vettel han sido injustamente tratados por los medios británicos, afirmando que "existe esta especie de demonización, que ambos sufrieron en ocasiones, lo cual es muy injusto".

En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Ben Sulayem se mostró de acuerdo con las declaraciones de Newey y ofreció su propia opinión sobre el papel que juegan los medios de comunicación en el automovilismo.

"Respeto a Max (Verstappen) porque soy piloto. Fui campeón y respeto a los ganadores y a los campeones", dijo.

"Veo que él tuvo su parte (de maltrato), pero hablemos de mí. Si miras a los medios británicos y lo que me hicieron... Por el amor de Dios, me condenaron".

"No me acusaron (de nada), pero siguen (adelante). ¿Y me importa? No. ¿Por qué? Porque ¿qué buscan? Buscan vender y conseguir más cobertura para ellos. Claro que sí".

"Pero no tienen poder sobre mí ni sobre la FIA".

Max Verstappen, Red Bull Racing, habla con Mohammed Ben Sulayem, Presidente de la FIA. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Con el debido respeto a los medios de comunicación británicos o de cualquier otro país, no tienen voto. Somos una federación independiente y democrática. Es el mundo de los miembros el que me ha elegido. El poder lo tiene la Asamblea General, no ellos.

"¿Y saben qué? ¿Podemos dejarnos de tonterías y volver a lo nuestro y hacer lo que es mejor para el deporte? ¿Si se puede? Pregunto. Si ellos (los medios de comunicación) no quieren hacerlo, es cosa suya".

"Pero la vida sigue. ¿Sabes lo que me hicieron? Me hicieron más fuerte. Ahora tengo más cuidado y soy más prudente".

"Y tengo el apoyo (de los clubes miembros). Y si los socios deciden que ha llegado el momento de cambiarme como presidente, será decisión suya".

"Al fin y al cabo, ¿quién me ha puesto ahí? La Asamblea General, los socios. Soy muy, muy claro con esto. Y si no les gusta, allá ellos".

"Pero no respondo a nadie, no contesto mucho a ustedes (miembros de los medios de comunicación) y no tomo represalias. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Estoy muy ocupado respondiendo a lo que quieren los miembros y a lo que quiere el automovilismo".

Feliz de tener una carrera presidencial

Ben Sulayem, que espera ser reelegido presidente de la FIA el año que viene, está convencido de que la federación está en mejor estado ahora que a finales de 2021, cuando asumió el cargo.

"Honestamente, al 100%", dijo Ben Sulayem. "Y hay muchas partes (en eso). Internamente, ahora son eficientes. Las cosas se mueven más rápido cuando se trata de la entrega".

"Y hemos vuelto a nuestra misión, que es escuchar a los miembros. Si eliminas a los miembros, no hay FIA. Muy sencillo".

"La FIA está en mejor forma, la FIA está más sana. Y los equipos (de F1) también necesitan una FIA fuerte y sana porque nadie quiere gastar (dinero) en un campeonato que no está gobernado".

En cuanto a sus objetivos para el resto de su primer mandato como presidente de la FIA, afirmó: "Para este año, simplemente terminar y cumplir mi manifiesto. Y vamos por el buen camino".

"Hemos puesto a la FIA nuevamente en superávit. Y eso no es por el despido y la eliminación de personas, sino por generar más ingresos y que otros sean justos con nosotros, y por reposicionar y reformar la FIA y volver a nuestra misión".

"Y otra cosa: si hay alguien que quiera disputar una carrera (presidencial) conmigo, (yo estaría) más que feliz".

"Hablamos de democracia. Es democracia todo el tiempo, no parte del tiempo. Así que estoy más que feliz (de enfrentarme a otro)".