Ben Sulayem intentó impedir el GP de Las Vegas, según BBC

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha sido objeto de nuevas acusaciones, esta vez por presionar a las autoridades para que no homologaran el circuito de Fórmula 1 de Las Vegas, según informa la BBC.

Según el reportaje de la BBC, un denunciante afirma que "a instancias del presidente de la FIA" se les dijo que no homologaran el circuito urbano antes del Gran Premio inaugural de Las Vegas del pasado mes de noviembre, un evento emblemático para la F1, ya que se trataba de la primera vez que se promocionaban una carrera propia con una alta inversión económica.

Esta afirmación se incluye en un informe, que la BBC afirma haber visto, del responsable de cumplimiento de la FIA a su comité de ética.

Hubo un retraso antes de que el circuito estuviera listo para la inspección debido a las "obras en curso del organizador local". A partir de entonces, el denunciante afirma que su gerente les contrató con la instrucción de Ben Sulayem de encontrar problemas en el circuito para que no pudiera declararse seguro. Pero no se encontró ningún problema.

Esta acusación parece contradecir las afirmaciones de Ben Sulayem de que apoyó la homologación de la nueva pista y de que la relación entre el organismo rector y la FOM es mucho más sólida que cuando sustituyó a su predecesor Jean Todt.

En una entrevista exclusiva con la revista GP Racing, hermana de Autosport/Motorsport.com, se le preguntó a Ben Sulayem si la FIA y la FOM deben estar siempre de acuerdo. Su respuesta fue: "No. La FOM tiene sus puntos. Pero hoy, desde que asumí la presidencia, estamos en una posición mucho mejor juntos".

"Y si me dijeras que podría volver atrás y cambiar algunas de las cosas que pasaron, por ejemplo, cuando me golpearon los medios de comunicación, no cambiaría nada".

Ceremonia de clausura Photo by: Erik Junius

"Déjame darte un ejemplo de Las Vegas... El presidente de la FIA es el que firma la homologación para la nueva pista, o para todas las pistas. Yo lo apoyé.

"Podía haber dicho que no, [porque no estaba listo a tiempo para la inspección]. Pero en cuanto mi equipo dijo que era seguro... porque soy piloto, me preocupo por el bienestar de los pilotos y de la gente que les rodea, nuestro personal y los comisarios. Lo hice.

"Fue algo grande. Si hubiera dicho que no, habría sido desastroso [para la F1]. Pero habría sido legal. Pero soy prudente porque amo este deporte.

"Al fin y al cabo, estamos en el mismo barco. Podemos tener misiones diferentes. Pero estamos en el mismo barco. No podemos dejar que el deporte se hunda".

Ben Sulayem también ha sido acusado por el mismo denunciante de intentar que los comisarios de carrera anularan una penalización que inicialmente le costó a Fernando Alonso el tercer puesto en el GP de Arabia Saudí de 2023.

Autosport/Motorsport.com se ha puesto en contacto con la FIA para recabar sus comentarios.