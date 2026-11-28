Fórmula 1 GP de Qatar
Ben Sulayem criticado en F1 por comparar la seguridad de Qatar con México y Brasil
El presidente de la FIA preguntó si Qatar era más peligroso de visitar que México o Brasil
Lydia Mee
Editado: 28 nov 2026, 21:34
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President
Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images
El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha sido blanco de fuertes críticas tras ser captado preguntándoles a George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) si visitar Qatar era más peligroso que viajar a México o Brasil.
El intercambio tuvo lugar en el Circuito Internacional de Lusail la noche del sábado, poco después de la clasificación del Gran Premio de Qatar, sesión en la que Russell consiguió la pole position para Mercedes, Kimi Antonelli finalizó segundo y Norris aseguró el tercer puesto para McLaren.
De pie entre ambos pilotos, Ben Sulayem les lanzó la pregunta: "¿Qué es más peligroso: estar aquí, o en México, o en Brasil?".
Ninguno de los dos pilotos ofreció una respuesta. En las imágenes difundidas, Russell aparece sonriendo de manera incómoda con una mano levantada hacia el rostro, mientras que Norris baja la mirada hacia el suelo.
"Los niveles de hipocresía y racismo son una locura, deben despedirlo", comentó un aficionado en X, mientras que otro añadió: "Inaceptable, especialmente viniendo del presidente de la FIA".
Otro usuario comentó en Reddit: "Lando se voltea de inmediato cuando escucha la pregunta y George intenta ignorarla. Es increíblemente obvio lo incómodos que están".
"George estaba a punto de terminar ese trago y pensó: 'No, voy a seguir tomando de esta bebida hasta que la pregunta incómoda desaparezca'", publicó otra persona, mientras otro usuario agregó: "George en su cabeza: 'Solo sonríe'".
Por qué surgió la pregunta
Las dos últimas citas de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en Qatar y Abu Dhabi, estuvieron en duda durante algún tiempo debido al conflicto en curso en Medio Oriente. Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados en abril, y posteriormente el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, albergó el Gran Premio de Bahréin en octubre.
Incluso existían planes de contingencia para celebrar el cierre de la campaña en Imola si se consideraba demasiado peligroso viajar a Qatar y Abu Dhabi. Sin embargo, las dos últimas carreras del calendario finalmente se están llevando a cabo según lo previsto originalmente.
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