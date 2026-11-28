Fórmula 1 GP de Qatar

Ben Sulayem criticado en F1 por comparar la seguridad de Qatar con México y Brasil

El presidente de la FIA preguntó si Qatar era más peligroso de visitar que México o Brasil

Lydia Mee

Editado: 28 nov 2026, 21:34

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Mohammed Ben Sulayem, FIA President

Foto de: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha sido blanco de fuertes críticas tras ser captado preguntándoles a George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren) si visitar Qatar era más peligroso que viajar a México o Brasil.

El intercambio tuvo lugar en el Circuito Internacional de Lusail la noche del sábado, poco después de la clasificación del Gran Premio de Qatar, sesión en la que Russell consiguió la pole position para Mercedes, Kimi Antonelli finalizó segundo y Norris aseguró el tercer puesto para McLaren.

De pie entre ambos pilotos, Ben Sulayem les lanzó la pregunta: "¿Qué es más peligroso: estar aquí, o en México, o en Brasil?".

Ninguno de los dos pilotos ofreció una respuesta. En las imágenes difundidas, Russell aparece sonriendo de manera incómoda con una mano levantada hacia el rostro, mientras que Norris baja la mirada hacia el suelo.

"Los niveles de hipocresía y racismo son una locura, deben despedirlo", comentó un aficionado en X, mientras que otro añadió: "Inaceptable, especialmente viniendo del presidente de la FIA".

Otro usuario comentó en Reddit: "Lando se voltea de inmediato cuando escucha la pregunta y George intenta ignorarla. Es increíblemente obvio lo incómodos que están".

"George estaba a punto de terminar ese trago y pensó: 'No, voy a seguir tomando de esta bebida hasta que la pregunta incómoda desaparezca'", publicó otra persona, mientras otro usuario agregó: "George en su cabeza: 'Solo sonríe'".

Por qué surgió la pregunta

Las dos últimas citas de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en Qatar y Abu Dhabi, estuvieron en duda durante algún tiempo debido al conflicto en curso en Medio Oriente. Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados en abril, y posteriormente el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, albergó el Gran Premio de Bahréin en octubre.

Incluso existían planes de contingencia para celebrar el cierre de la campaña en Imola si se consideraba demasiado peligroso viajar a Qatar y Abu Dhabi. Sin embargo, las dos últimas carreras del calendario finalmente se están llevando a cabo según lo previsto originalmente.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Russell da la vuelta al pronóstico en Lusail, pero es Mercedes la que da miedo

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Lydia Mee





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



1 m



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



1 m



Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari





Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



1 m



Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull

Últimas noticias





Russell da la vuelta al pronóstico en Lusail, pero es Mercedes la que da miedo



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



11 min



Russell da la vuelta al pronóstico en Lusail, pero es Mercedes la que da miedo





Lando Norris, "sorprendido" por el dominante Mercedes en el GP de Qatar de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



12 min



Lando Norris, "sorprendido" por el dominante Mercedes en el GP de Qatar de F1





Verstappen señala la fortaleza de Mercedes en Qatar y avisa: “¡Si intento eso, haré un trompo de inmediato!”



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



18 min



Verstappen señala la fortaleza de Mercedes en Qatar y avisa: “¡Si intento eso, haré un trompo de inmediato!”





Alpine se aferra a aprovechar "algún contratiempo" de sus rivales para avanzar en Qatar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Qatar



27 min



Alpine se aferra a aprovechar "algún contratiempo" de sus rivales para avanzar en Qatar

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete