Bottas: "99 por ciento seguro de que el año que viene estaré en F1"

El futuro de Valtteri Bottas aún no se ha desvelado y, tras las primeras renovaciones y varios cambios de camiseta, los asientos empiezan a ser cada vez menos. Sin embargo, el finlandés está convencido "al 99%" de que seguirá en la parrilla el año que viene, ya que cree que tiene otras opciones además de seguir en Sauber, que actualmente está intentando convencer a Carlos Sainz para que se una al proyecto que se convertirá en Audi a partir de 2026.

Ya al final del campeonato del año pasado Bottas había destacado que los primeros meses de 2024 serían cruciales para entender cómo se movería el mercado, no sólo para los equipos punteros, sino también para los de la zona media. En las últimas semanas, Audi anunció el fichaje de Nico Hulkenberg a partir de 2025, mientras que ayer mismo Williams confirmó la renovación de Alex Albon por varios años.

Bottas ya ha iniciado conversaciones con Sauber para una posible renovación, pero en estos momentos la prioridad, también manifestada por la propia Audi, es convencer a Sainz para que se una al proyecto, ya que les gustaría contar con dos pilotos sólidos para iniciar el nuevo ciclo técnico que arrancará en 2026.

Valtteri Bottas, piloto del equipo Stake F1 Team Sauber C44 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Todavía hay conversaciones en curso, por supuesto. No creo que el equipo esté tomando ninguna decisión muy rápido, muy rápido. Pero, por supuesto, nos mantenemos informados. El equipo y yo estamos trabajando en ello. Estamos en este punto en este momento. Así que, nada nuevo comparado con Miami, la situación sigue siendo la misma", explicó el finlandés durante el día de medios en Imola, subrayando que también tenía otras opciones sobre la mesa.

"Cuando estás en una situación en la que estás libre en el mercado y no tienes contrato, siempre miras a tu alrededor. Así que, de un tiempo a esta parte, miras en diferentes direcciones, no sólo en una, porque no puedes confiar en una sola opción. Así son las cosas. La situación no cambia. Hace tiempo que se debaten diferentes opciones. Se han hecho progresos. No confío en una sola opción".

Para Bottas, como para otros pilotos, la prioridad es claramente estar en la parrilla, pero la idea es también tener un futuro seguro a largo plazo. Durante su etapa en Mercedes, Bottas siempre ha visto renovaciones anuales, sin tener nunca un futuro seguro para más de una temporada. No fue hasta su llegada a Alfa Romeo Sauber en 2022 cuando consiguió asegurarse un contrato multianual, aún vigente.

"Lo más importante es que sea un acuerdo a largo plazo, porque un año o simplemente estar en la F1 sin saber qué voy a hacer no sería suficiente para mí, necesito un proyecto a largo plazo con objetivos claros, respetando lo que puedo hacer y dar al equipo. Eso es lo principal. Obviamente, cuanto más rápido sea el coche, mejor. Pero lo principal es tener esta seguridad para los próximos años, para que podamos trabajar juntos por los objetivos que nos hemos marcado", dijo el finlandés, que también explicó que le tentaría un posible acuerdo con Mercedes aunque sólo fuera por un año, pero que lo ideal sería firmar un contrato con un equipo que le pueda garantizar un futuro de varios años.

Valtteri Bottas, estacazo del equipo de F1 Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El mercado de este año arrancó muy pronto con el anuncio de Lewis Hamilton en Ferrari, que a su vez desencadenó otros movimientos dejando algunos asientos vacantes. Sauber, en el futuro Audi, presionó para aclarar el futuro rápidamente, presionando para asegurarse los servicios de Nico Hulkenberg, mientras que Williams cerró rápidamente el tema de Alex Albon ofreciéndole un acuerdo a largo plazo. Un mercado que empezó tan pronto es casi una novedad, pero está claro que los pilotos quieren tener claro su futuro rápidamente.

"Mi intención es resolver este asunto lo antes posible. Por ejemplo, no me gustaría esperar hasta las vacaciones de verano, en agosto. Creo que sería demasiado tarde para una temporada como ésta. Pero de momento no hay pánico. Como he dicho, hay conversaciones en curso y estamos avanzando. No hay pánico, sino el deseo de resolver la situación", añadió Bottas, que aseguró que casi con toda seguridad estará en la parrilla la próxima temporada.

"No estoy preocupado por no estar en la parrilla el año que viene. Por supuesto, en este deporte nunca puedes estar seguro al cien por cien y en este momento todavía no tengo un contrato firmado. Así que no puedo decir que estaré allí al 100%, pero al 99% sí".