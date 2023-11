Brawn quiere que Red Bull cambie a Checo Pérez por un piloto más fuerte

En una temporada de Fórmula 1 en la que Max Verstappen está dominando con el monoplaza de Red Bull, los resultados de su compañero Sergio Pérez se están quedando muy atrás. Actualmente, el mexicano no suma ni la mitad de puntos que su compañero holandés y aún está en la lucha por el segundo puesto del campeonato.

Por ello, el ex jefe de equipo de F1 Ross Brawn se muestra crítico con el rendimiento del piloto de 33 años. "Lo que me gustaría es ver a alguien más competitivo subido a ese coche, porque por desgracia Sergio no está ofreciendo suficiente resistencia a Max", menciona el inglés de 68 años en conversación con talkSPORT.

Con este comentario, Brawn responde a los rumores de que Red Bull Racing está en proceso de encontrar un sustituto para Pérez. El nombre de Fernando Alonso sonaba por el paddock antes del fin de semana del Gran Premio de Brasil, pero tanto Red Bull como Alonso lo negaron rotundamente. Brawn se resiente de que Verstappen no tenga actualmente un compañero de equipo de ese calibre, ya que recuerda con mayor satisfacción los años en los que dos compañeros lucharon entre sí por el título. "Cuando estás en un coche dominante y alguien en el mismo coche te lo pone difícil tienes un año muy, muy bonito. Piensa en [Nico] Rosberg y [Lewis] Hamilton en Mercedes", dice el ingeniero.

En caso de que Red Bull decida mantener a Pérez a bordo, Brawn confía en que con el tiempo la escudería austriaca y Max Verstappen tengan mayor competencia de otros frentes. "A pesar de que ahora son tan dominantes, eso va a pasar", afirma el británico, que también vivió un periodo dominante a principios de siglo al servicio de Ferrari con Michael Schumacher. "Ya hay algunos indicios de ello. McLaren con Lando [Norris] e incluso el ocasional [Oscar] Piastri están llamando a la puerta. Al menos se están asegurando de mantener (Red Bull) los pies en el suelo".

El de Lancashire asume que el año que viene las cartas ya se barajarán de otra manera, pero se mantiene cauto. "Soy optimista y creo que para entonces habrá un reajuste. Pero si corres en cabeza, puedes centrarte en el próximo año antes de eso. Entonces puedes dominar varios años seguidos", advierte Brawn.