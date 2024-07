Las últimas carreras no han sido un camino de rosas para Sergio Pérez. Debido a las decepcionantes actuaciones en clasificación, los resultados en las carreras también han sido complicados, lo que ha provocado que el compañero de equipo de Max Verstappen solo haya sumado 15 puntos en las últimas seis carreras. El propio Verstappen sumó 119 puntos en el mismo tiempo. Por lo tanto, Red Bull Racing sigue liderando el campeonato de constructores, pero la diferencia con McLaren solo se ha reducido en los últimos tiempos a un total de 74 puntos.

La presión sobre Checo Pérez, a pesar de haber firmado un nuevo contrato que sobre el papel le aseguraría el asiento hasta 2026, es por tanto cada vez mayor. Según el ex piloto de Fórmula 1 Jenson Button, el mexicano necesita mostrar progresos rápidamente, de lo contrario el equipo debería intervenir a sus ojos. "Es un gran problema", dijo el campeón de F1 de 2009 a Sky Sports F1. "Ha sido un fin de semana terrible. En cierto modo, él también tuvo mala suerte. Esto no pasa todos los fines de semana", asegura el británico. "Pero están detrás y Pérez necesita al menos sumar algunos puntos, aunque no termine directamente detrás de Max".

Button cree que Red Bull "no puede dejar que esta situación dure para siempre". "Si no vuelve a sumar puntos en la próxima carrera, tienen que bajarle de ese coche rápidamente y poner a otro".

Eso suena difícil desde fuera, pero como antiguo piloto, Button también sabe lo duro que puede ser mentalmente para un piloto. "No es una sensación agradable para un piloto. Es duro. Para un piloto es terrible, pero para el equipo el campeonato de constructores es importante."

El propio Pérez no quiere distraerse demasiado con todos los rumores sobre su futuro en Red Bull Racing. El equipo puso a Liam Lawson en el RB20 para un día de rodaje en Silverstone esta semana mientras la presión aumenta sobre Pérez."Sé dónde estoy en términos de mi contrato", dijo Pérez después del Gran Premio de Gran Bretaña, en el que terminó dos vueltas por detrás.

"Eso no debe ser una distracción para mí. Tengo que centrarme en las próximas dos semanas. Esa es mi prioridad, al igual que como equipo tenemos que dejar atrás este difícil periodo."