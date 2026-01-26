Ir al contenido principal

Fórmula 1 Test de pretemporada en Barcelona

Cadillac y Mercedes recurren a una técnica artesanal para la aerodinámica: hilos de lana

Los nuevos monoplazas de 2026 vuelven a la pista con... hilos de lana. Puede parecer una curiosidad, pero tanto Cadillac como Mercedes, junto a los instrumentos de detección clásicos, han colocado pequeños hilos en la parte delantera de sus respectivos coches para estudiar los flujos aerodinámicos.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Cadillac F1 en el test de Barcelona

Año nuevo, reglas nuevas. Sin embargo, eso no significa que no se pueda volver a lo antiguo. Para estudiar la nueva aerodinámica de estos coches de 2026, tanto Cadillac como Mercedes han decidido confiar no solo en los clásicos instrumentos de detección con cámaras, sino también en un método utilizado en el pasado pero que sigue siendo válido hoy en día: los hilos de lana.

Mientras que en el Cadillac, cuyo nombre no se revelará hasta febrero, con motivo del lanzamiento de la decoración durante la Superbowl, los hilos están anclados al soporte del morro, en el W17 se utilizan para analizar el impacto de los flujos en el tercer alerón del ala, el que puede moverse gracias a la aerodinámica activa.

Una solución "artesanal" que permite a los ingenieros visualizar en tiempo real la dirección del flujo, especialmente en las curvas, y la posible aparición de alguna inestabilidad que deba analizarse más a fondo.

Mercedes W17 a Barcellona: si notino i piccoli fili gialli sull'ultimo flap

Mercedes W17 en Barcelona: fíjate en los pequeños hilos amarillos en el último flap

Foto de: Fórmula 1

Está claro que, en el caso de Mercedes, la intención es sobre todo estudiar el impacto de los flujos en una zona que tendrá una gran importancia a lo largo de esta temporada, ya que la aerodinámica activa también en la parte delantera es una de las principales novedades de este reglamento.

Un detalle que cobra aún más importancia si se tiene en cuenta que, en el caso de Mercedes, el segundo elemento permanece fijo sin libertad de movimiento, ya que está anclado a los pilares de soporte del morro.

Es curioso cómo, en una era hipertecnológica, al comienzo de una revolución técnica en la que aún queda mucho por descubrir, los equipos confían en soluciones sencillas, casi artesanales, para comprender el comportamiento de los flujos. Pero es precisamente aquí donde la Fórmula 1 muestra su naturaleza más auténtica: antes de confiar en los números, hay que confiar en lo que se ve.

