Por qué el calendario 2024 de F1 sigue lejos de ser perfecto

Con el regreso de China al calendario tras años de retrasos relacionados con el COVID, la F1 ha logrado por fin su calendario récord de 24 carreras para el año 2024, el máximo permitido actualmente según los acuerdos comerciales del campeonato y la FIA.

La próxima campaña tendrá las mismas 24 pruebas que los planes originales de 2023, pero ha sufrido varios retoques para hacer el calendario más sostenible mediante la agrupación de carreras por regiones.

"Estamos trabajando en la regionalización del calendario", dijo en diciembre del año pasado el ex director deportivo de la Fórmula 1, Steve Nielsen, que desde entonces se ha trasladado a la FIA. "Tenemos un calendario futuro, no te diré a partir de qué año, pero tenemos una especie de calendario futuro perfecto. Y estamos avanzando gradualmente hacia eso cada temporada, moviendo un gran premio aquí o allá una semana. Es una estrategia para pasar de la situación actual, que no nos satisface, a otra mucho mejor dentro de unos años. Pero es un proceso gradual".

Aunque es evidente que se han hecho esfuerzos para que el calendario sea más lógico, después de echar un vistazo al calendario de 2024 es igualmente obvio que -como sugirió Nielsen- el objetivo de la F1 de llegar a un "calendario perfecto" es en gran medida un trabajo en proceso. En un mundo ideal, las carreras se disputarían una detrás de otra en función de la proximidad geográfica o, al menos, de una conexión aérea lógica.

De este modo, el personal de los equipos y otros miembros del paddock sólo tendrían que realizar un viaje de larga distancia por cada dos carreras en avión, pudiendo permanecer en Asia o América en lugar de tener que volar de ida y vuelta después de cada fin de semana.

En el otro extremo del espectro están los temidos tripletes, de los cuales el calendario de 2023 tiene dos, incluyendo un agotador viaje de tres semanas a Austin, México y Sao Paulo, lo que significa que los equipos pasan tres fines de semana sin ver la fábrica, o lo que es más importante, a sus seres queridos.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Además del costo humano, está el impacto en la sostenibilidad, ya que los kilómetros aéreos ahorrados en los aviones de carga son una valiosa contribución a la causa de la F1 de tener un futuro con cero emisiones netas de carbono a partir de 2030. Una buena forma de comprobar si la F1 ha logrado un calendario más sostenible es comparar el kilometraje que tendría que recorrer el personal si fuera a todas las carreras.

Hemos sumado la distancia entre cada carrera, suponiendo que la mayoría del personal vuele desde Londres, regrese a casa después de fines de semana independientes (con una semana de parón después) y viaje directamente a la siguiente carrera en dobletes o tripletes.

El resultado para el calendario de 2023, que incluye las rondas canceladas de China e Imola para una comparación más justa, es la asombrosa cifra de 208.075 km, o casi cinco viajes completos alrededor del mundo. Esto se basa en cálculos conservadores que sólo tienen en cuenta los vuelos directos al aeropuerto más cercano, toda una utopía.

Si se hacen los cálculos para 2024, el resultado no es mucho mejor: 194.455 km. Entonces, ¿por qué la distancia recorrida sólo disminuye un 7%? Para el año que viene, la F1 ha logrado algunos avances en Oriente Medio, con Bahréin y Arabia Saudí como carreras consecutivas tras la división del año pasado. Ambos albergarán carreras los sábados por la noche, debido al calendario del Ramadán de 2024.

Esto permite a los equipos permanecer fuera de Oriente Medio al comienzo de la temporada, aunque con las pruebas de pretemporada precediendo al Gran Premio de Bahréin en el mismo lugar, que de facto se convierte en una primera triple cita.

Los problemas no tardan en acumularse. Australia vuelve a ser un circuito independiente, lo que significa que los equipos harán un viaje de ida y vuelta de 34.000 kilómetros para luego volver a Asia para el Gran Premio de Japón, que ha adelantado de su fecha tradicional de otoño y será un GP independiente en abril.

La buena noticia es que de este modo la popular carrera de Suzuka queda fuera de la temporada de tifones, pero la mala es que a continuación se produce otro vacío de una semana antes del regreso de China, lo que significa que la F1 ha juntado las dos carreras del Lejano Oriente sin aprovechar realmente su proximidad.

A continuación, Miami y Canadá son citas independientes en lugar de estar juntas, después de haber sido interrumpidas por las primeras carreras europeas en Imola y Mónaco, con Montreal prefiriendo mantener su fecha de junio en medio de las preocupaciones por el frío, que tendría a principios de mayo.

Photo by: Red Bull Content Pool

El primer triplete de la F1 se disputará en España, Austria y Gran Bretaña, seguido de un más lógico doblete de Hungría y Bélgica para cerrar la primera mitad de la temporada.

La segunda parte de la temporada comienza con un doblete Zandvoort-Monza, que no se modificará a partir de 2023. A continuación, viene Azerbaiyán-Singapur, que no es el peor doblete, ya que Bakú ofrece conexiones razonables con el este.

Pero tras un paréntesis de tres semanas en octubre, se mantiene la temida unión de Austin-México-Brasil. Los equipos tienen entonces dos semanas de descanso para recuperarse hasta otra triple cita. La temporada, que bate récords, se cierra con una agotadora unión entre Qatar y Abu Dhabi, para acabar finalmente el 8 de diciembre.

En la presentación del calendario del miércoles, la F1 admitió que, debido a las obligaciones contractuales y a la preocupación por el tiempo, el calendario no se arreglará de la noche a la mañana. "La Fórmula 1 ha dejado clara su intención de avanzar hacia una mayor regionalización del calendario, reduciendo las cargas logísticas y haciendo que la temporada sea más sostenible".

"Al mover Japón a abril, Azerbaiyán a septiembre y Qatar de forma consecutiva con Abu Dhabi, este calendario crea un mejor flujo de carreras en ciertas regiones, y este trabajo continuará mientras se es realista con el hecho de que como campeonato mundial, con limitaciones climáticas y contractuales, siempre habrá viajes necesarios que no pueden ser completamente regionalizados."

El CEO de la F1, Stefano Domenicali, añadió: "Nuestro viaje hacia un calendario más sostenible continuará en los próximos años a medida que racionalizamos aún más las operaciones como parte de nuestro compromiso de carbón cero para 2030". Entre los cinco GP independientes de 2024 y los tres agotadores tripletes, está claro que a la F1 aún le queda mucho camino por recorrer.