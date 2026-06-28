Así queda el campeonato de F1 2026 tras Austria: Russell recorta diferencias con Antonelli
George Russell, ganador del Gran Premio de Austria, le recorta diez puntos a Kimi Antonelli, que sigue liderando la clasificación. Descubre la clasificación de pilotos y constructores tras la octava prueba de la temporada, celebrada en Spielberg.
George Russell, ganador del Gran Premio de Austria —su segunda victoria en 2026—, ha vuelto definitivamente a la senda del éxito en el campeonato, donde le recortó 10 puntos más a Kimi Antonelli. El italiano, que sigue siendo un líder sólido, ha sabido limitar los daños durante la carrera y mantiene una ventaja de 40 puntos sobre su compañero de equipo, que ha recuperado el segundo puesto por delante de Lewis Hamilton.
Ahora cuarto, por delante de Lando Norris, Oscar Piastri encabeza un grupo de cuatro que se aprieta detrás del trío de cabeza, al que se une Max Verstappen gracias a su segundo puesto, su mejor resultado de la temporada. A pesar de que su racha de llegadas en los puntos llega a su fin, Pierre Gasly se mantiene en el top 10, aunque ve cómo su compatriota Isack Hadjar le adelanta.
En el campeonato de constructores, Mercedes sigue liderando con holgura, con casi 100 puntos más que Ferrari. Cadillac sigue siendo la única escudería que no ha sumado ni un solo punto.
Campeonato de Pilotos
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|1
|K. AntonelliMercedes
|171
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|2
|G. RussellMercedes
|131
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|3
|L. HamiltonFerrari
|125
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|4
|O. PiastriMcLaren
|80
|-
|3
|18/2
|22
|5
|10/5
|10/5
|12/4
|5
|L. NorrisMcLaren
|79
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|6
|C. LeclercFerrari
|79
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|7
|M. VerstappenRed Bull
|73
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|8
|I. HadjarRed Bull
|42
|-
|4
|-
|-
|10
|12/4
|8/6
|8/6
|9
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|15/3
|6/7
|-
|10
|L. LawsonRacing Bulls
|30
|-
|8
|2/9
|-
|6
|8/6
|4/8
|2/9
|11
|O. BearmanHaas
|18
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|16
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|13
|A. LindbladRacing Bulls
|14
|4/8
|-
|-
|-
|1
|6/7
|2/9
|1/10
|14
|C. Sainz JrWilliams
|6
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|15
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|16
|E. OconHaas
|3
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|17
|G. BortoletoAudi
|2
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|F. AlonsoAston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|19
|N. HülkenbergAudi
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|V. BottasCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|S. PérezCadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|L. StrollAston Martin
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de Constructores
|Pos.
|Equipos
|Puntos
|1
|Mercedes
|302
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|2
|Ferrari
|204
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|3
|McLaren
|159
|10
|8
|28
|48
|12
|10
|25
|18
|4
|Red Bull
|115
|8
|4
|4
|14
|27
|12
|20
|26
|5
|Alpine
|57
|1
|9
|6
|7
|12
|15
|7
|-
|6
|Racing Bulls
|44
|4
|8
|2
|-
|7
|14
|6
|3
|7
|Haas
|21
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|8
|Williams
|11
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|9
|Audi
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|11
|Cadillac
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
¿Qué sucedió en el Cadillac de Checo Pérez en Austria? Bottas enciende las alarmas
Gasly coincide con Colapinto y habla de una carrera "horrible" con el Alpine en Austria
Colapinto pide respuestas tras una carrera complicada en Austria y los problemas del Alpine
Los resultados completos del GP de Austria de F1 2026
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados