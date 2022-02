La F1 no irá a Rusia en 2022 por el conflicto bélico

La F1 indicó el jueves que seguiría de cerca la evolución de los acontecimientos entre Ucrania y Rusia tras el estallido de la guerra, antes de mantener conversaciones sobre la crisis con los jefes de los equipos durante la noche.

Ahora, en un comunicado emitido el viernes, la F1 confirmó que no correrá en Rusia este año.

"El Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA visita países de todo el mundo con una visión positiva para unir a la gente, uniendo a las naciones", dice el comunicado.

"Estamos observando los acontecimientos en Ucrania con tristeza y conmoción y esperamos una resolución rápida y pacífica de la situación actual".

"El jueves por la noche, la Fórmula 1, la FIA y los equipos discutieron la posición de nuestro deporte, y la conclusión es, incluyendo la opinión de todas las partes interesadas, que es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales".

Russia's VTB bank, a main sponsor of the Russian Grand Prix, has been hit with UK sanctions in the wake of the Ukraine invasion.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images