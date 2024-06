Cardile se va a Aston Martin, Vasseur rediseña Ferrari

Enrico Cardile sigue en su puesto en Gestione Sportiva. Esto no significa que el director técnico del área de chasis de Ferrari no decida marcharse a Aston Martin. Roberto Chinchero había desvelado la oferta de la escudería de Silverstone al ingeniero toscano y los compañeros de Formu1a.uno han precisado desde entonces que ya ha firmado un contrato con el equipo de Lawrence Stroll.



Una cosa es cierta: Cardile no deja la Scuderia porque Adrian Newey pueda llegar como asesor a Maranello, porque el 'genio' inglés pueda encontrarse en un papel similar en Aston Martin, sino porque Fred Vasseur está diseñando lo que será el Ferrari del futuro con hombres que el francés ha elegido tras un cuidadoso proceso de selección.



Loic Serra, tan transalpino como el director del equipo, se convertirá en Jefe de Ingeniería de Rendimiento de Chasis, supervisando varias áreas dela casa italiana, incluyendo la responsabilidad en pista y el desarrollo aerodinámico y de rendimiento. Serra, según el plan organizativo inicial, iba a reportar directamente a Cardile, mientras que el ex Director de Rendimiento de Mercedes, a partir del 1 de octubre, tomará las riendas del área de chasis en la Gestione Sportiva y tendrá a Diego Tondi como su delfín válido.

Enrico fue buscado por Aston Martin por su amplia experiencia organizativa: el ingeniero toscano se graduó en Ingeniería Aeroespacial en Pisa en 2002 con una tesis experimental realizada en el túnel de viento de Ferrari, y ha tenido una trayectoria profesional toda ella ligada al Cavallino Rampante. En 2005 se había incorporado a Maranello como Jefe del Área Térmica, asumiendo funciones de creciente responsabilidad al colaborar en el diseño del 458 Italia GT2 y GT3 y, posteriormente, del 488 GTE y GT3. En 2016, fue llamado a Gestione Sportiva como jefe de aerodinámica, ascendiendo a jefe del área de chasis.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto por: Zak Mauger / Motorsport Images

Ahora tendrá la oportunidad de salir del capullo Ferrari en el que creció: Aston Martin está organizando una plantilla que pronto será llamada a trabajar en las nuevas y ultramodernas instalaciones, en las que se están montando el túnel de viento y el simulador, instalaciones que aún se están ultimando.



Tendrá la oportunidad de colaborar con los japoneses de Honda para el suministro de la unidad de potencia 2026 y con los árabes de Aramco para el desarrollo del e-fuel que será el combustible verde de los ágiles monoplazas. La pregunta que hay que responder, al menos ahora, es sencilla: ¿cuándo terminará Cardile su relación con Maranello, dado que hay muchos dentro que aún no han oído oficialmente nada sobre la marcha del jefe con el que están colaborando en el nacimiento del SF-25 con la suspensión delantera pull-rod y una nueva carrocería para facilitar un reparto de pesos diferente?