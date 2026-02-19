Caso motores F1: La FIA nunca ha afirmado que haya ilegalidades

Nicholas Tombazis ha aclarado uno de los temas más discutidos en vísperas de la temporada: la disputa con Mercedes sobre la relación de compresión del motor endotérmico que forma parte de la unidad de potencia 2026. El director técnico de la FIA ha restado importancia al asunto, subrayando que la magnitud del caso ha resultado desproporcionada en relación con su peso real.

"Si alguien no respeta las normas, no hay discusión", ha comenzado Tombazis, "se ha hablado mucho de este tema, pero la FIA nunca ha tomado posición afirmando que alguien está haciendo algo ilegal. Luego hay un segundo aspecto: verificar si las reglas, tal y como están redactadas, cumplen plenamente su objetivo. Si surge alguna crítica, intentamos introducir modificaciones, porque queremos que el reglamento se centre en su objetivo".

Tombazis quiso contextualizar el trabajo de la Federación en relación con los recursos disponibles: "En la FIA hay entre 15 y 20 personas que se ocupan de los reglamentos. Tenemos reuniones constantes con equipos, fabricantes de unidades de potencia, directores técnicos, etc. Pero, como saben, cada equipo cuenta con departamentos técnicos compuestos por 200 o 300 personas. Es inevitable que, con las nuevas normativas, surjan áreas en las que se encuentren soluciones que van más allá de lo previsto inicialmente".

El director técnico de la FIA se detuvo en un punto crucial: en los últimos años, cada intento de introducir soluciones técnicas fuera de lo común ha ido acompañado de polémica. "Debemos ser imparciales y no queremos sofocar la innovación. En este caso, no estamos hablando de un nuevo sistema de combustión, sino de algo que podría optimizarse de forma muy específica. No creo que estemos ni remotamente cerca de los niveles de rendimiento que se han declarado. Y, desde luego, no ha habido ningún engaño ni acusaciones de irregularidades".

Demasiado revuelo por un caso menos relevante de lo que parece

"Se trata solo de entender si nos encontramos ante una interpretación intencionada del reglamento", continuó Tombazis, "con las nuevas normativas, es normal que surjan pequeños problemas que hay que resolver con el tiempo. Nuestro enfoque será imparcial. Cualquier decisión que tomemos, alguien quedará insatisfecho: habrá quien diga que no intervenimos con suficiente rapidez y quien, por el contrario, diga que intervenimos demasiado. Nuestra tarea es mantener el equilibrio". Según Tombazis, la fuerte competitividad del entorno contribuye a amplificar cualquier discusión: "La gente tiende a recordar cuando algo no sale exactamente como les gustaría y a olvidar el resto, y esto crea un cierto grado de emotividad. No estoy diciendo que el tema no sea importante, pero ¿merece realmente todo este alboroto durante tanto tiempo? Francamente, no".

Nikolas Tombazis, FIA Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Tombazis reiteró que la FIA tiene la intención de cerrar el asunto con la votación que realizarán en los próximos días los fabricantes de unidades de potencia. "Veremos cuál es el resultado. Si es positivo, el asunto pasará al Consejo Mundial. He estado al otro lado de la barricada, sé lo extremadamente competitivo que es el contexto y, a veces, la gente tiende a perder un poco la perspectiva del debate y acaba viendo las cosas de forma unilateral. La Fórmula 1 es eso... multiplicado por mil".

¿Qué pasará en los próximos meses?

Uno de los aspectos que ha sorprendido es el momento elegido para la introducción del nuevo control "en caliente" de la relación de compresión, previsto para agosto. "Consideramos que no hay discusión sobre algo ilegal. No nos parecía correcto intervenir antes del inicio de la temporada. La votación determinará los próximos pasos: "Si los fabricantes de PU y el Consejo Mundial lo aprueban, a partir de agosto los motores deberán cumplir con las nuevas verificaciones. Si alguien en Melbourne supera los límites en las verificaciones en frío, tendrá que hacer modificaciones. Pero, repito, no es una cuestión tan determinante como se piensa".

¿Y en caso de que un fabricante no supere las verificaciones? "Tendrá que presentar modificaciones que deberán ser aprobadas. Existe un procedimiento específico en el apéndice sobre la homologación de las unidades de potencia, así como un procedimiento para la adaptación a los cambios reglamentarios. No se puede impedir que un competidor intervenga y luego descalificarlo: se le pone en condiciones de adaptarse y todo lo que haga estará dentro del límite presupuestario previsto para los motores".

Por último, Tombazis también minimizó el impacto técnico de la cuestión: "Si se calculan las cifras, el diámetro del cilindro, la carrera y las diferencias en milímetros, estamos hablando de variaciones extremadamente pequeñas. Es relativamente sencillo pasar de una calibración a otra ligeramente diferente".