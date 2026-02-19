Caso motores F1: Por qué Mercedes es el gran ganador con la votación de sus rivales

Mercedes ha ganado la partida política. El PUAC (acrónimo de Comité Asesor de Unidades de Potencia) debería votar a principios de la próxima semana la propuesta de introducir a partir de agosto una prueba adicional para verificar la relación de compresión de 16:1 en caliente, es decir, a una temperatura de 130 grados.

Es posible que la norma sea aprobada por unanimidad por los fabricantes. La FIA, por lo tanto, habría encontrado la manera de poner fin a una historia que está... caldeando el paddock en estos meses de invierno.

Alguien podría haber pensado que la Stella debe rehacer el motor antes de agosto para ponerse en regla, pero a partir del 1 de marzo entrará en vigor la homologación de las unidad de potencia y ya no se podrán modificar sin el visto bueno de la FIA.

Por lo tanto, la lectura de la medida debe explicarse por su alcance efectivo: no será necesario actualizar el motor de 6 cilindros Mercedes F1 M17 E Performance porque la unidad de Brixworth respeta el límite de la relación de compresión a la temperatura "en caliente" de 130 grados. Recordemos que la semana pasada se realizó una inspección preventiva a 115 grados y los comisarios técnicos, encabezados por Jo Bauer, pudieron verificar en la sede de HPP la conformidad del endotérmico con la doble microcámara en cada cilindro. Solo a temperaturas (o mejor dicho, presiones en la cámara) más altas se ocluye el pequeño orificio que llena la segunda cámara de 2 cc, y la unidad puede funcionar con una relación de compresión de 18:1.

Por lo tanto, el análisis debe invertirse. Si Mercedes está bien, serán los rivales los que, si lo desean, podrán adaptarse. Los demás fabricantes tendrán la oportunidad de intervenir en sus cabezales invocando la ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), el sistema de la FIA que permite a los fabricantes de motores intervenir en sus 6 cilindros endotérmicos después del GP de Miami, cuando la Federación Internacional haga un balance de la potencia real de los propulsores. Si hay una diferencia de rendimiento del 2 %, se podrá autorizar un paquete de actualización que deberá financiarse fuera del límite presupuestario.

Por lo tanto, todos los demás tendrán que rascarse el bolsillo para intentar alinearse con los valores del motor Mercedes. La fecha de agosto para las comprobaciones, por lo tanto, no se ha elegido al azar: en teoría, debería permitir a los perseguidores tener tiempo para actualizar sus unidades de potencia .

Toto Wolff, director del equipo Mercedes, se ríe... Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Hay un aspecto que no entra en el análisis, pero que será muy importante en la búsqueda del rendimiento. Hemos escrito que Petronas aún no ha obtenido la homologación de su e-fuel: muy probablemente estaban esperando el resultado del caso de los motores para elegir la especificación que llevarían a Australia.

En el juego táctico, Toto Wolff ha sido muy hábil para sacar el máximo partido de la situación.

Una vez obtenida la conformidad de la unidad de potencia, es fácil pensar que Mercedes esté pensando en utilizar un combustible que exprese todo su poder calorífico con una relación de compresión de 18:1. ¿La ventaja? Tener más potencia con un menor consumo, por lo que será necesario llevar menos gasolina en el depósito, arrastrando un peso menor que, tal vez, será útil en la gestión de los neumáticos a lo largo de una carrera larga...