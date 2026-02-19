Caso motores F1: Por qué Mercedes es el gran ganador con la votación de sus rivales
La propuesta de realizar la verificación de la relación de compresión a 130 grados a partir de agosto se aprobará, pero no será Mercedes quien tenga que modificar su motor, ya que los técnicos de Brixworth saben que cumplen con esa temperatura. Serán los adversarios quienes tendrán que utilizar el ADUO para esperar una recuperación.
Mercedes ha ganado la partida política. El PUAC (acrónimo de Comité Asesor de Unidades de Potencia) debería votar a principios de la próxima semana la propuesta de introducir a partir de agosto una prueba adicional para verificar la relación de compresión de 16:1 en caliente, es decir, a una temperatura de 130 grados.
Es posible que la norma sea aprobada por unanimidad por los fabricantes. La FIA, por lo tanto, habría encontrado la manera de poner fin a una historia que está... caldeando el paddock en estos meses de invierno.
Alguien podría haber pensado que la Stella debe rehacer el motor antes de agosto para ponerse en regla, pero a partir del 1 de marzo entrará en vigor la homologación de las unidad de potencia y ya no se podrán modificar sin el visto bueno de la FIA.
Por lo tanto, la lectura de la medida debe explicarse por su alcance efectivo: no será necesario actualizar el motor de 6 cilindros Mercedes F1 M17 E Performance porque la unidad de Brixworth respeta el límite de la relación de compresión a la temperatura "en caliente" de 130 grados. Recordemos que la semana pasada se realizó una inspección preventiva a 115 grados y los comisarios técnicos, encabezados por Jo Bauer, pudieron verificar en la sede de HPP la conformidad del endotérmico con la doble microcámara en cada cilindro. Solo a temperaturas (o mejor dicho, presiones en la cámara) más altas se ocluye el pequeño orificio que llena la segunda cámara de 2 cc, y la unidad puede funcionar con una relación de compresión de 18:1.
Por lo tanto, el análisis debe invertirse. Si Mercedes está bien, serán los rivales los que, si lo desean, podrán adaptarse. Los demás fabricantes tendrán la oportunidad de intervenir en sus cabezales invocando la ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), el sistema de la FIA que permite a los fabricantes de motores intervenir en sus 6 cilindros endotérmicos después del GP de Miami, cuando la Federación Internacional haga un balance de la potencia real de los propulsores. Si hay una diferencia de rendimiento del 2 %, se podrá autorizar un paquete de actualización que deberá financiarse fuera del límite presupuestario.
Por lo tanto, todos los demás tendrán que rascarse el bolsillo para intentar alinearse con los valores del motor Mercedes. La fecha de agosto para las comprobaciones, por lo tanto, no se ha elegido al azar: en teoría, debería permitir a los perseguidores tener tiempo para actualizar sus unidades de potencia .
Toto Wolff, director del equipo Mercedes, se ríe...
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images
Hay un aspecto que no entra en el análisis, pero que será muy importante en la búsqueda del rendimiento. Hemos escrito que Petronas aún no ha obtenido la homologación de su e-fuel: muy probablemente estaban esperando el resultado del caso de los motores para elegir la especificación que llevarían a Australia.
En el juego táctico, Toto Wolff ha sido muy hábil para sacar el máximo partido de la situación.
Una vez obtenida la conformidad de la unidad de potencia, es fácil pensar que Mercedes esté pensando en utilizar un combustible que exprese todo su poder calorífico con una relación de compresión de 18:1. ¿La ventaja? Tener más potencia con un menor consumo, por lo que será necesario llevar menos gasolina en el depósito, arrastrando un peso menor que, tal vez, será útil en la gestión de los neumáticos a lo largo de una carrera larga...
Comparte o guarda esta historia
Dos equipos de F1 participarán en una intrigante prueba con pista mojada en Bahréin
Por qué los elogios de Mercedes al motor de Red Bull pueden no contar toda la historia
Mercedes recibe un "baño de realidad" en Bahréin con el "aterrador" Red Bull
Últimas noticias
La advertencia para Hamilton: Por qué Ferrari es una "máquina de triturar" talentos
Martin Brundle está convencido de que las nuevas reglas de la F1 2026 son positivas
Caso motores F1: Por qué Mercedes es el gran ganador con la votación de sus rivales
Por qué habrá una avalancha de mejoras al inicio de temporada, según Fred Vasseur
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados