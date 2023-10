Checo Pérez no se arrepiente de su arrancada y choque: "lo volvería a hacer"

Sergio Pérez no finalizó el Gran Premio de México tras sufrir un choque en la primera vuelta en el Autódromo Hermanos Rodríguez, esto cuando intentaba colocarse dentro de los tres primeros.

En la arrancada, el piloto mexicano partía desde la quinta posición y al igual que Max Verstappen intentó sacar provecho del rebufo que podía obtener de los Ferrari en la larga recta de 800 metros

Checo Pérez saltó de la quinta plaza a la tercera posición colocándose a un lado de Charles Leclerc quien había sido superado por el interior por Max Verstappen, quien había pasado del tercero al primero.

Pérez fue tocado en su parte trasera derecha por el frontal del Ferrari de Leclerc, lo que proyectó al RB19 fuera del circuito. Aunque el mexicano intentó regresar a carrera llevando el coche a pits, finalmente fue retiro.

Al hablar con los medios en la zona mixta, Pérez destacó que sabía arriesgaba de más, pero su deseo era llevarse la victoria y no solo un podio.

“Hoy no hemos pensando en le campeonato, era un riesgo innecesario, pero hoy solo pensaba en ganar. Un podio para mí en México no era suficiente”, expresó el piloto de Red Bull.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, chocan en la primera vuelta provocando el abandono del mexicano

“Tuve una muy buena arrancada y me encontré en una situación donde podía tomar el liderato, había el gap y fui por él, no pensaba de verdad que Leclerc iba a frenar tan tade, iba por en medio, porque ya lo había pasado y no lo esperaba. No esperaba que iba a estar ahí”.

Al ver en diversas ocasiones la escena de la arrancada, Pérez no cambia su pensamiento.

“Si volviera a estar en esa situación en casa lo volvería a hacer. Me voy muy orgulloso de todo el trabajo en el equipo, lo he dado todo del principio a fin. Soy consciente de que tomé un riesgo muy grande”.

