Checo Pérez: Los medios crean rivalidad con Verstappen

Sergio Pérez señaló que Max Verstappen no debe sentirse inseguro de estar en el Gran Premio de México, esto ante los rumores de que el holandés pudo haber aumentado su seguridad para esta carrera ante los abucheos que recibió en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa del jueves en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo Pérez señaló que es importante dar un buen ejemplo a los fanáticos de todo el mundo de un buen comportamiento y dejar de lado la revalidad que han creado los medios y ha sido llevada a otros niveles.

“Es importante difundir este mensaje. Los medios parecen querer crear rivalidades fuera de la pista", dijo Pérez en el día de medios en México.

"Este es un gran deporte. Somos un ejemplo para las nuevas generaciones. Lo importante es centrarse en el deporte. Todo lo que pasa en la pista tiene que quedarse ahí. Ese es el mejor mensaje que podemos dar como país al resto del mundo. No hay nada malo. Lo más importante es que se quede en la pista".

Photo by: Red Bull Content Pool Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

Cuando Checo Pérez fue cuestionado sobre la visión de los mexicanos respecto de Verstappen, el integrante de Red Bull Racing indicó que se debe entender que la rivalidad solo está en la pista y no debe trasladarse a comentarios o acciones fuera del circuito.

“Todos somos rivales, pero al mismo tiempo también somos atletas. Siempre queremos lo mejor para nosotros. Max y yo estamos en el mismo equipo. Los dos queremos ganar y los dos damos lo mejor de nosotros mismos. Supongamos que estoy luchando contra Fernando en la carrera. Fuera de la pista, no es mi rival, solo luchamos en la pista. Pero como he dicho, a los medios de comunicación les gusta crear esta rivalidad al lado de la pista. Eso no me gusta. Es importante que los aficionados lo sepan".