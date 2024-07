Marko: Checo Pérez fue una decepción arrancando segundo y acabando octavo

Helmut Marko, asesor de Red Bull en el deporte motor, se mostró “decepcionado” por el resultado del equipo en el Gran Premio de Bélgica 2024 donde Max Verstappen y Sergio Pérez finalizaron originalmente en la quinta y octava posición, aunque después ambos avanzaron un lugar ante la descalificación del Mercedes de George Russell.

Al hablar posterior de la carrera en Spa-Francorchamps con un grupo de medios holandeses dentro de los que estaba Motorsport.com, Marko también habló de la competencia de Checo Pérez de quien dijo no quedó satisfecho luego de que el mexicano arrancaba en segundo lugar.

“Checo fue una decepción arrancando del segundo y terminando en octavo, eso no es tan bueno”, dijo el austriaco.

“Volvimos a perder puntos en contra”, dijo el directivo quien, también admitió, Ferrari y Mercedes dieron un paso adelante en su rendimiento del viernes a la carrera: “ellos no estaban en ninguna parte el viernes, luego cambiaron el coche y pusieron todo junto de la manera correcta y sus coches eran rápidos”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 lucha con Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Al ser cuestionado sobre el futuro de Sergio Pérez y la reunión que sostendrá con Christian Horner este lunes en Milton Keynes para evaluar las primeras 14 carreras de la temporada, Marko mantuvo su discurso de que el asiento del mexicano no está asegurado, aunque reconoció la decisión no será sencilla porque no se trata solo de esta campaña, sino también de preparar el 2025.

“Eso tenemos que analizarlo. Para tomar una decisión hay que evaluar y ver cómo está todo el futuro, también qué pasará en el 2025 y demás”.

Por su parte, el piloto mexicano dijo después de la carrera que ya no comentaría más cosas sobre su futuro dado que estaba cansado de las preguntas sobre si la competencia en Bélgica sería su última aparición en la Fórmula 1.