Schumacher: Red Bull decidió sobre el futuro de Pérez y no debe estar ahí

Sergio Pérez tiene un contrato como piloto con Red Bull hasta 2024. Sin embargo, no es seguro que realmente se mantenga, o al menos así lo dio a entender Helmut Marko, asesor de deporte motor de Red Bull, cuando alimentó las especulaciones sobre un cambio de piloto en una entrevista con el periódico austriaco Kleine Zeitung al final de las vacaciones de verano.

"Nada en la Fórmula 1 es 100 por ciento seguro. Simplemente no existe", respondió Marko cuando se le preguntó si el contrato de Pérez para 2024 equivale a una garantía de asiento. "En algún lugar siempre hay situaciones relacionadas con el rendimiento que necesitan ser discutidas. Echaremos un vistazo y discutiremos cómo proceder en Zandvoort. Entonces sabremos más".

Marko y el jefe del equipo, Christian Horner, han asegurado recientemente declaraciones que sorprenden a muchos de que Pérez se quedará en 2024 y que un posible regreso de Daniel Ricciardo de AlphaTauri a Red Bull Racing no podría ser un problema hasta 2025 como muy pronto.

Quien no se sorprende es el experto de Sky, Ralf Schumacher: "Ya lo habíamos predicho: un conductor tan alejado del otro simplemente no es sostenible a largo plazo. Especialmente si ni siquiera lo hace aprovechando el potencial del auto y cometiendo tantos errores, así que para mí está claro que Pérez ya no tiene que estar ahí".

No hace falta "ser un científico para descubrir que no basta con ver la actuación de Pérez", dice Schumacher.

¿Marko ha tomado una decisión en secreto?

Helmut Marko, Consultor, Red Bull Racing Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Schumacher puede imaginar que Marko y Horner ya tienen una tendencia secreta a dejar a Pérez después del final de la temporada 2023: "No importa lo que evoque ahora porque simplemente no es lo suficientemente consistente. [...] Creo que esta será la última temporada de Pérez en Red Bull".

"No hay que olvidar que todavía hay un poco de discordia dentro del equipo. Verstappen ha hecho declaraciones más que claras al respecto. Y es en él en quien Red Bull se concentra. Y con razón".

Algunos apuntan a que Ricciardo podría tener posibilidades realistas de ocupar el lugar de Pérez en 2024. Verstappen-Ricciardo fue una pareja de pilotos muy exitosa y en gran medida armoniosa en Red Bull entre 2016 y 2018.

Durante las vacaciones de verano, Ricciardo pasó parte de sus vacaciones con su novia Heidi, la hija de Gerhard Berger, en el Stanglwirt de Kitzbühel, como lo demuestran las fotografías publicadas en las redes sociales. Luego se reunió en Graz para conversar con Marko.

Marko, que siempre ha sido fan de Ricciardo, describe al australiano de 34 años como una "personalidad muy positiva" con una "carrera exitosa" y una "experiencia increíble". Al mismo tiempo, en una entrevista con Sky, dice sobre Pérez: "La situación es que tiene que rendir. Tiene que mejorar su calificación".

Para el resto de la temporada 2023, según Marko, "todo está claro". Pero no quiere darle a Pérez una garantía de empleo para 2024: "Veremos qué pasa el año que viene". Cuando se le pregunta específicamente si Ricciardo es un candidato para sustituirlo, responde: "Estamos muy satisfechos con su actuación. Espero que no se haya lastimado la mano de ninguna manera".