Checo Pérez: Abu Dhabi será complicado arrancando noveno

Sergio Pérez arrancará la última carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1 desde la novena posición, esto luego de que fue sancionado en la última ronda de la clasificación por un tema que ya lo ha afectado en otras carreras: los límites de pista.

Checo Pérez había estado cerca de Max Verstappen en la Q1 ubicándose en la segunda posición, mientras en la Q2 hizo lo necesario para calificarse dentro de los 10 más veloces y guardar todo para intentar posicionarse en las primeras filas de la parrilla del circuito de Yas Marina en Abu Dhabi.

Sin embargo, en la Q1 estuvo cerca de quedar eliminado por lo que Red Bull tuvo que usar un segundo set de neumáticos nuevos para Checo, los cuales no estuvieron a disposición en el momento clave.

El mexicano e integrante de Red Bull Racing avanzó a la quinta posición en su última vuelta en la Q3, pero su registro fue borrado por exceder los límites de pista. Previamente ya había tenido un primer susto al perder el control del coche. Con esto fue sentenciado al noveno puesto de la parrilla.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19

“Habíamos tenido una muy buena calificación hasta la Q3, pero ahí tuve problemas acelerando con el mapa del motor, se me complicó un poco y luego cuando estábamos en la última vuelta tuvimos los límites de pista en la curva 1, no fue ideal. También me fui recto en la seis. No tuve una buena Q3”, expresó el mexicano a la cadena FOX Sports.

Pérez lamentó que fuera necesario usar un compuesto adicional en la Q1 para asegurar su lugar, porque esto lo dejó sin un set de neumáticos adicional para la Q3, por lo que tuvo que utilizar el mismo juego de gomas en sus dos intentos rápidos en el momento clave.

“Fue más complicado hacer la Q3 con un solo set de neumáticos”, expresó.

De cara a sus opciones de mañana reconoció que será complicado ante lo difícil que resulta adelantar en el trazado de Yas Marina, pero confía sacar ventaja de la degradación.

“Creo que nos hubiera cambiado bastante arrancar la carrera en quinto, pero ahora somos novenos. Es una carrera larga y la degradación será grande. Veremos qué puede pasar mañana. Nadie ha tenido una buena sesión con mucha gasolina, será interesante ver qué pasa mañana con la degradación”.