Sergio Pérez intentó una maniobra arriesgada en el arranque del Gran Premio de Miami atacando por el interior antes de llegar a la curva 1, pero su movimiento no finalizó como él esperaba y lo degradó al quinto escaño, posición que después se complicó con el uso de los neumáticos medios hasta lograr salvar el top 5.

El movimiento recordó lo que Lewis Hamilton hizo en la arrancada de la sprint y que provocó una colisión entre los dos Aston Martin y un contacto con el McLaren de Lando Norris que abandonó. En su caso, el ataque de Checo Pérez no tuvo ese efecto, pero estuvo cerca de eliminar a su compañero Max Verstappen.

“Fue una buena arrancada”, dijo el integrante de Red Bull a los micrófonos de FOX Sports México. “Charles me empujo al inicio y luego me abre el espacio y me metí por dentro, pero no tenía nada de adherencia. En cuanto frené sabía que no había agarre y, en un momento, casi me llevó a Max (Verstappen)”.

Pérez explicó que el inicio de la carrera fue crítico en el resultado dado que no logró colocar los neumáticos medios iniciales en el rango de operación, mientras los duros de su primera parada tampoco fueron lo que él esperaba.

“Creo que hemos tenido un buen fin de semana, hemos estado siempre en la pelea, en la calificación, en la carrera sprint, siempre estuvimos ahí cerca. Pero creo que hoy no tuvimos el ritmo suficiente para rebasar”.

“Cuando estábamos detrás de todo el tráfico los neumáticos se sobrecalentaban. Creo que esa fue la principal causa de nuestra complicada carrera. Después intentamos ir con otro neumático buscando ser más agresivos, pero degradábamos muy rápido”.

A esto, el mexicano reconoció que tenía “un problema de balance que no logramos corregir” en el RB20 y del cual enfrentó los principales problemas en la primera parte de la carrera.

Checo sentenció que debían admitir una cosa: “McLaren, sin duda, fue más fuerte que nosotros”.