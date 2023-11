Checo Pérez pide probar con la parrilla invertida en las sprint

El fin de semana de carreras en Sao Paulo concluyó la mayor oferta de carreras al sprint de la F1 pasando de tres a seis para esta campaña. Esto se produjo en medio de un cambio en el que el sprint ya no tendría un impacto en el orden de clasificación del gran premio del domingo, con el sábado actuando como un día independiente para los eventos de clasificación y carrera sprint.

Sin embargo, la recepción entre los pilotos sigue siendo particularmente tibia, con Max Verstappen expresando su deseo de que la F1 abandone el experimento del sprint y vuelva a un "fin de semana de carreras normal".

Esto siguió a un encuentro sprint en Brasil que tuvo momentos de intriga más allá de los tres primeros en medio de las carreras por la posición cuando la degradación de los neumáticos comenzó a tener efecto, pero podría percibirse como menos exitoso en comparación con sus ofertas de 2021 y 2022.

Se espera un cambio en el orden de las sesiones para 2024, con la calificación al sprint que se trasladará a los viernes, pero Sergio Pérez ha sugerido que la FIA debería retocar aún más el formato y declaró que ahora abogaría por una carrera al sprint con parrilla invertida.

"Creo que si quieren mantener este formato de las carreras sprint, tenemos que cambiarlo", respondió Pérez en respuesta a una pregunta de Motorsport.com sobre sus ajustes deseados para los fines de semana sprint.

"Yo propondría una parrilla invertida, algo que pueda hacerlo más interesante para los aficionados porque no creo que esté funcionando lo que queremos conseguir.

"Realmente no pasa nada en este tipo de carreras. Creo que [una parrilla invertida] mezclaría las cosas y crearía más oportunidades, muchos más adelantamientos".

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, en la salida.

"Si queremos mantener este formato, [deberíamos] intentarlo con algo bastante diferente, porque creo que en los últimos dos años este tipo de evento no ha traído muchas buenas carreras".

Una de las críticas entre los pilotos tras el sprint de Sao Paulo fue que los altos niveles de degradación observados en el neumático blando les obligaron a gestionar los neumáticos desde las primeras fases de la carrera de 24 vueltas.

Aunque esto hizo que la carrera no fuera especialmente divertida para esos pilotos, Lando Norris replicó que si todo el mundo hubiera tenido neumáticos con los que poder forzar durante toda la carrera, ésta habría sido aún menos accidentada.

"Se sigue rodando al límite; por supuesto, no se está rodando como si fuera la calificación, pero no creo que lo hayamos hecho nunca en la F1", reconoció Norris.

"Pero todavía se veían buenas carreras, aparentemente, de todos los que iban detrás. Si todo el mundo va a tope, yo diría que probablemente se vean menos adelantamientos que hoy. En ese sentido, probablemente estés pidiendo una carrera más aburrida, que no es lo que quieres.

"Creo que lo que hemos tenido hoy es duro, y quizás no lo más divertido; no sientes que estés forzando tanto, pero, sigues conduciendo al límite del agarre que tienes y todas esas cosas.

"Sigue siendo un reto para nosotros al volante, creo que es emocionante para la gente que lo hace bien y la gente que no lo hace bien. Pero si no tienes degradación en absoluto, entonces probablemente diría que no vas a tener ni un adelantamiento en toda la carrera".