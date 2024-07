Sergio Pérez ha sido cuestionado sobre su futuro y la presión que vive en Red Bull Racing a su llegada al Gran Premio de Hungría, esto ante los rumores de una posible cláusula de rendimiento que podría dejarlo fuera del equipo si no comienza a sumar puntos importantes de forma constante.

Sin embargo, para Checo Pérez la carrera de este fin de semana no se trata de una prueba de fuego aunque algunos así lo quieran ver y, él afirma, seguirá hasta Abu Dhabi y estará en el 2025 en la parrilla como su contrato lo estipula.

“No hay nada nuevo. Son otras dos carreras para nosotros en las que queremos recuperar nuestra mejor forma. Esa es la principal prioridad para mí, para el equipo. He vuelto a la fábrica esta semana y esa es nuestra principal prioridad, recuperar la forma que teníamos hace un par de carreras. Eso es todo”, expresó el mexicano ante medios seleccionados en donde estuvo Motorsport.com.

“No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso. Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo de mi garaje irnos a las vacaciones en lo alto. No hablo de otra cosa. Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo”, dijo el competidor del coche número 11.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Erik Junius

El mexicano entiende las declaraciones de presión que existen por parte de la prensa, un escrutinio que él relaciona por pertenecer a Red Bull Racing, los actuales campeones de constructores y un equipo de punta, aunque él prefiere no concentrarse en ello porque son cosas fuera de su control.

“Es difícil acallar el ruido externo, pero al fin y al cabo, vengo aquí a dar lo mejor de mí, a esforzarme al máximo”, dijo el originario de Jalisco. “Al final del día, el ruido, creo que es obviamente mucho mayor cuando estás en Red Bull. Pero creo que es la belleza de este desafío y es por eso que me encanta. Es por eso que decidí firmar y ampliar mi contrato con el equipo porque me encanta el desafío. Es realmente duro, pero saca absolutamente todo de ti y por eso quiero seguir aquí”.