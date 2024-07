Checo Pérez no entiende por qué Marko insiste en que su futuro está en riesgo

Sergio Pérez tiene en su mente un solo objetivo: encarrillar su temporada para ayudar a Red Bull en la lucha por el campeonato de constructores y desconoce por qué Helmut Marko mantiene un discurso de que la posición del mexicano está en riesgo.

Durante el fin de semana pasado en Hungría, Checo Pérez indicó que él estaría en su asiento en Red Bull hasta el Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada actual, y que también sería así en el 2025. Sin embargo, Helmut Marko, asesor de deporte motor de la casa austriaca dijo que su futuro sería revisado el lunes posterior a Spa-Francorchamps.

Durante la reunión con medios del jueves en Bélgica, donde Motorsport.com estuvo presente, el mexicano fue cuestionado de las palabras de Marko y si estaba seguro al 100 por ciento de que Spa no sería su última carrera “Estoy seguro… Sé básicamente lo que está en mi contrato y sé lo que el equipo confía en mí. Y sé dónde está el foco principal, que es cumplir en la pista”.

Al referirse a Helmut Marko y sus insinuaciones sobre una posible salida del mexicano si no rinde expresó que: “Creo que es algo que hay que preguntarle a él. No lo sé”.

“No he hablado de eso sobre ese punto en particular. Como he dicho, siento que todo el equipo está totalmente concentrado en volver a la pista, en encarrilar nuestra temporada, y el resto es pura especulación”

Pérez indicó que por el momento quieren alejar todo el ruido posible para tratar de poner de nuevo en dirección el RB20 y recuperar el ritmo que tenían antes de las tres últimas carreras.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

“El equipo está trabajando muy duro conmigo para volver a encarrilar la temporada. Estamos trabajando para ganar el campeonato de constructores. No ha habido ninguna discusión más allá de volver a encarrilar la temporada”.

Al ser cuestionado sobre la diferencia de los paquetes de actualización en su coche y en el de Max Verstappen como sucedió en Hungría, el mexicano no lo toma como algo personal y entiende las dificultades técnicas a las que se están enfrentando.

“Ya sabes, te gustaría tener la última especificación de los coches, pero el equipo está empujando muy duro para poder traer tantas actualizaciones como sea posible. Y a veces no podemos tenerlas para ambos coches. Y eso es algo de lo que todos somos conscientes y de cómo funciona. Soy consciente de todo el empuje que la gente está haciendo en la fábrica”.

Al hablar sobre su enfoque para este fin de semana donde la presión se vuelve a colocar sobre él indicó que: “Siempre es muy importante ser capaz de extraer el máximo cuando importa, que es la calificación y la carrera. Y sí, ese es el objetivo para este fin de semana”.