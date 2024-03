Sergio Pérez fue citado por los comisarios después de la calificación del Gran Premio de Australia tras haber conseguido la tercera posición de la parrilla por no haber cumplido con el tiempo delta en la Q1, esto en un momento donde el Haas de Nico Hulkenberg transitaba para intentar avanzar a la Q2.

Al final de la sesión, Hulkenberg quedó eliminado, mientras Checo Pérez llegó hasta la Q3. En declaraciones posteriores a la sesión, el alemán de Haas y quien fue compañero del mexicano en Force India indicó que tal vez el ritmo del latino descendió porque estaba durmiendo “la siesta mexicana”.

“Creo que estaba durmiendo la siesta mexicana. No estaba mirando por el retrovisor”, explicó el alemán quien explicó que el tránsito por la curva 12 es a alta velocidad, por lo que “si no prestas suficiente atención sucede todo muy rápido. Por supuesto que no debería suceder”.

Si bien el tono de Hulkenberg no buscaba ser ofensivo y mantiene una buena relación con Pérez, el concepto de “siesta mexicana” se utiliza como un estereotipo negativo de los mexicanos.

De hecho, palabras similares fueron usadas en el pasado por el programa británico Top Gear, quienes criticaron un coche de fabricación nacional denominado Mastretta pero, a la vez, lanzaron comentarios que nadie se quejaría porque seguro el personal de la embajada en Inglaterra estarían dormidos. La situación llevó a una disculpa por parte de la BBC.

Respecto al resto del fin de semana, Hulkenberg considera que han dado pasos adelante pero que no pueden ser explotados en ritmo a una vuelta, sino en carrera.

“Creo que estábamos un poco más contentos que ayer, pero aún así a una vuelta no es genial. Creo que todavía nos falta algo de equilibrio porque aún no tenemos la carga aerodinámica y el agarre que necesitamos, así que es eso”, finalizó.