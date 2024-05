Cómo el sábado de Imola demuestra por qué Red Bull tiene dudas de Checo Pérez

En un fin de semana en el que Red Bull ha tenido que ajustar considerablemente sus reglajes de altura de pilotaje para hacer frente a la continua aversión del RB20 a los bordillos, el accidente de Checo Pérez a finales de la FP3 significó que Max Verstappen llegara a la clasificación sin ninguna preparación de vuelta rápida con los neumáticos blandos.

Aunque esto no impidió que el holandés se hiciera con la pole, Sergio Pérez no avanzó de la Q2, y culpó a su error en la horquilla de Tosa, del que no pudo recuperarse, de haber tenido que cambiar entre los neumáticos blandos usados y los nuevos en la Q2.

Tsunoda, por su parte, terminó tercero en la FP2 y repitió ese resultado en la Q2. Esto aumentó las expectativas de lo que podría lograr de cara a la carrera de Imola, a sólo 16 kilómetros de la base del equipo RB en Faenza.

El piloto japonés se está beneficiando del típico horario de fin de semana de GP de este evento, en comparación con los dos eventos al sprint anteriores, lo que le hace sentirse más tranquilo en general.

Al final, en la sesión clasificatoria del sábado, Tsunoda tuvo que reflexionar sobre una última vuelta en la Q3 en la que "seguro que podría haberlo hecho mucho mejor", ya que terminó séptimo. Sin embargo, superó al piloto de Mercedes Lewis Hamilton.

"El equipo me ha dado un buen coche desde la FP1 y me he sentido confiado durante toda la semana", añadió. "Sin eso, no habría sido capaz de lograr este [resultado] con un solo juego [de neumáticos] en la Q2. Muy contento y gracias a ellos.

"Para ser honesto, no esperaba este rendimiento del coche, así que es difícil de decir. Normalmente luchamos en la alta velocidad, pero vemos una gran diferencia en comparación con las carreras anteriores en comparación con los cinco primeros equipos.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

"Así que, seguro que es algo que hay que entender bien para seguir adelante - porque, sí, momentos como este para ser honesto no me lo esperaba. ¿Quizás la potencia de la carrera de casa?"

Tsunoda, hablando después de la calificación en Imola, también elogió los progresos realizados por el nuevo personal de la antigua escudería AlphaTauri en 2024. Esto incluye al director del equipo, Laurent Mekies.

Tras la carrera de Miami, en la que RB añadió mejoras en el suelo y el difusor a su monoplaza VCARB 01 y Tsunoda terminó séptimo en el GP, Mekies afirmó que "ha dado un gran paso este año".

En el equipo principal de Red Bull y tras clasificarse 11º en Imola, Pérez explicó: "Desafortunadamente, mi primera vuelta en la Q1 no fue ideal.

"Pensamos que no estábamos seguros, así que pusimos otro juego de neumáticos nuevos y al hacer eso básicamente significaba que estaba con neumáticos gastados para mi última tanda de la quali.

"Cuando puse el neumático nuevo en la Q2, cogí mucho agarre trasero y me fui directo a la curva 7 [Tosa], perdí dos décimas y media que, teniendo en cuenta que los márgenes eran muy ajustados, simplemente no lo conseguí".

En el otro RB, Daniel Ricciardo se clasificó noveno tras haber tenido problemas con el sobreviraje que le restó confianza en comparación con Tsunoda en los entrenamientos del viernes.

Aunque la incertidumbre sobre el futuro de Verstappen en Red Bull puede aparcarse mientras continúa la guerra de gestión del equipo de 2024, las diversas penurias de Pérez en Imola muestran la difícil decisión que Red Bull tiene que tomar sobre el único asiento de 2025 que definitivamente aún tiene libre.

El equipo decidió hace tiempo ver si podía mantener un comienzo de temporada relativamente fuerte -su bajo rendimiento en la clasificación de Australia le llevó a sufrir daños y así no poder rescatar una victoria que el problema de frenos de Verstappen había puesto en peligro- y está esperando a ver si evita el bajón de principios de verano de 2023.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Momentos como los del sábado en Imola hacen que los argumentos a favor de la permanencia de Pérez sean mucho más difíciles. Al mismo tiempo, aunque Tsunoda ha brillado, puede que no sea suficiente para que las piezas caigan a su favor para un ascenso en 2025.

De cara a 2024, el equipo Red Bull, Christian Horner, estaba abierto a un regreso de Ricciardo, que se ha complicado por la forma inconsistente del australiano en lo que va de año. Helmut Marko, asesor de deporte motor de Red Bull, aunque está impresionado por el comportamiento más tranquilo de Tsunoda en la radio últimamente, todavía necesita convencerse de su potencial definitivo.

RB ha estado trabajando específicamente con Tsunoda para ayudarle a evitar los momentos de "niebla roja" tras los contratiempos que ha tenido a menudo en el pasado.

Y luego está la disponibilidad de Carlos Sainz, de Ferrari. Porque, aunque hasta ahora ha sido eclipsado por su compañero Charles Leclerc en Imola, se le considera un escalón por encima de Tsunoda o Ricciardo si Red Bull tuviera que prescindir de Pérez.

Pero dada su forma hasta ahora en Emilia-Romaña, Tsunoda debería al menos reflexionar sobre una buena actuación en lo que es una pista brutal y complicada, destacada por las luchas de Pérez en el mejor coche de la temporada.