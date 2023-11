Checo Pérez llamado por los comisarios en Abu Dhabi

Sergio Pérez y un representante del equipo Red Bull deberá comparecer con los comisarios del Gran Premio de Abu Dhabi de la F1 2023, esto luego de que consideraron el mexicano no respetó el Código Deportivo Internacional.

En el llamado de la FIA se señala que Sergio Pérez infringió la normativa del artículo 12.2.1 por sus comentarios realizados por la radio. Tanto el piloto como el representante del equipo deben presentarse ante las autoridades esta noche en el circuito de Yas Marina.

El mexicano ha cuestionado durante la competencia la decisión de los comisarios de penalizarlo con cinco segundos por su contacto con Lando Norris. La sanción se dio cuando el de Red Bull trataba de meterse en la lucha por el podio tras su segunda para de pits.

Norris y Pérez llegaron al contacto. El mexicano adelantó después al Mercedes de George Russell antes de que Charles Leclerc le dejara tomar la segunda posición para tratar de obtener el beneficio de que el latino dejara fuera del podio al británico para favorecer a Ferrari en la lucha por el subcampeonato de constructores.

Al final, Checo Pérez no logró los cinco segundos y terminó en el cuarto puesto de la carrera. Al cruzar la meta ha dicho por la radio: "No me lo puedo creer. O sea, han sido muy malos este año, pero esto es una broma. Verdaderamente una broma".

Posterior al evento lamentó la decisión y volvió a cuestionar la forma en que no sancionaron otros incidentes.

“Para los comisarios es difícil entender a veces lo que pasa dentro del auto”, expresó el piloto de Red Bull a la cadena DAZN al finalizar el evento.

“Cuando te tiras en una frenada así de fuerte, así de lejos, no tienes el control absoluto del auto, lo estas frenando, empezando a bloquear en la parte trasera. Al mismo tiempo Lando giró, estaba a la par de él en la curva. Creo que era un incidente de carrera. Hemos visto peores incidentes este año y no ha pasado nada. Creo que fueron demasiado duros esos cinco segundos”, finalizó.