Checo Pérez: Intentaré ganarle a Verstappen, pero está en su mejor forma

Max Verstappen es el claro favorito de cara a la temporada 2024 de la Fórmula 1, mientras que pocos apostarían por el éxito final de su compañero de equipo Sergio Pérez, esto considerando además las palabras dichas por Fernando Alonso la semana pasada, que insinuó en las pruebas de Bahréin que 19 pilotos saben que no serán campeones del mundo este año.

Checo Pérez dijo que tenía una tarea muy difícil por delante, pero que aun así intentaría batir a Verstappen, y que la temporada pasada fue otra temporada reñida.

"Max está viviendo uno de los mejores momentos de su vida con el coche y otro con el equipo, está en plena forma. Afronta cada fin de semana sabiendo lo que necesita del coche para ser más rápido, está mejorando todo el tiempo, cada vez es más rápido y no comete errores", explicó en el podcast Beyond the Grid.

"Es muy difícil ganarle, pero vamos a intentarlo. El año pasado tuvimos un inicio de temporada muy igualado y veremos qué pasa este año. El año pasado fue muy difícil. Sobre todo cuando tu compañero de equipo domina todo el tiempo y tú no puedes sacar el máximo partido al coche. No es una situación fácil, pero tienes que ser fuerte mentalmente y hacerlo lo mejor posible".

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Erik Junius

Pérez empezó bien el 2023 y llegó a pelear por el liderato de la clasificación de pilotos, pero no gana una carrera desde abril del año pasado. Además de eso, su contrato con Red Bull expira a finales de 2024, lo que significa que tendrá que competir por su puesto el próximo año.

"Quiero aprovechar al máximo todas las oportunidades que se me presenten este año. Tenemos 24 carreras y tenemos que progresar desde la primera hasta la última. Si puedo hacerlo, tendré un gran año en 2024. No olvidé cómo pilotar el año pasado, hubo razones por las que 2023 fue como fue, pero entendemos las razones y creo que estamos en mejor forma", añadió el mexicano.