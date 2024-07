Sergio Pérez está bajo más presión que nunca para recuperarse de una complicada rada de carreras si quiere conservar su asiento en Red Bull de Fórmula 1.

Christian Horner, jefe de la escudería, afirma que es "insostenible" que el mexicano siga rindiendo como hasta ahora, por lo que nuestros redactores analizan los posibles candidatos a sustituirle en caso de que la escudería de Milton Keynes decida hacer un cambio.

Es hora de promocionar a Tsunoda

El mundo de la F1 tiende a subestimar a Yuki Tsunoda, y eso es más un hecho que una opinión.

Esta imagen del tipo gritón que se estrella todo el tiempo -que no refleja en absoluto quién es ahora- eclipsa mucho de lo que ha conseguido, no sólo desde su primer año en la F1, sino desde el momento en que se trasladó a Europa.

Yuki Tsunoda, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Aprender el idioma y adaptarse a un nuevo entorno y cultura es un gran reto en sí mismo, y Tsunoda lo ha combinado con algunas actuaciones asombrosas en categorías inferiores. Y fue su velocidad bruta la que compensó muchas cosas durante el tiempo en el que ni siquiera podía comunicarse correctamente con sus ingenieros.

Lo que hay que reconocer ahora es lo mucho que ha trabajado Tsunoda desde entonces para llegar al nivel que tiene ahora en todos los ámbitos, ya sea la condición física, la comprensión del coche y la puesta a punto, y eso es lo que ha dejado una mayor impresión en los que trabajan con él en Faenza. Hubo momentos en los que, literalmente, se presentaba en la fábrica todos los días entre carrera y carrera.

A pesar de todos los vídeos graciosos que aparecen en las redes sociales -incluido uno en el que los pilotos hablan de cómo sueñan con ganar el título y luego se pasa a una imagen engañosa de Tsunoda diciendo que quiere abrir un restaurante-, ha demostrado mucha determinación, y eso se ha traducido en un paso adelante de calidad este año.

Ha sido el más rápido de los dos pilotos de VCARB durante la mayor parte de la temporada hasta ahora; está en su cuarto año de F1; tiene experiencia y la velocidad sigue ahí, así que ¿por qué no recompensarlo con un ascenso?

Red Bull ha hecho cosas más locas en el pasado, promocionando a Daniil Kvyat y Pierre Gasly sólo un año y medio después de sus respectivos debuts en la F1, o a Alex Albon después de sólo seis meses. Para mí, Tsunoda está mucho más preparado que ellos.

Sí, todavía tiene algunas asperezas, y se nota de vez en cuando este año. Pero de los cuatro pilotos de Red Bull, ahora es claramente el segundo mejor. ¿Por qué no? Es difícil imaginarlo peor de lo que Pérez está mostrando ahora. -- Oleg Karpov

Red Bull debería ir a por todas y fichar a Piastri

Si Red Bull quiere fichar a un aspirante al título, debería olvidarse de Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Daniel Ricciardo y hacer caja para fichar a Oscar Piastri.

El australiano tiene contrato con McLaren hasta 2026, pero como hemos visto en la Fórmula 1, todo tiene un precio, y éste es uno que merece la pena pagar.

Oscar Piastri, McLaren MCL30 Foto: Erik Junius

Piastri ofrecería a Red Bull un rival de bajo mantenimiento para Max Verstappen, pero que posee suficiente velocidad para mantener al holandés en su juego, sin ningún tipo de alboroto.

Para mí, Piastri ha sido uno de los pilotos más destacados de los últimos 18 meses, yendo a lo suyo y ofreciendo tranquilamente resultados sólidos con muy pocos errores individuales, a diferencia de su compañero de equipo Lando Norris.

Con sólo 23 años, Piastri encajaría a la perfección en el entorno de Red Bull y recibiría la versión completa del ex piloto de Red Bull, Mark Webber, que actúa como su mánager. No habría sorpresas en sentido negativo.

Si esto parece una ruptura con el programa de jóvenes pilotos de Red Bull, es porque ya se rompió cuando se fichó al hombre que ahora quiere ser sustituido.

Red Bull sabe todo lo que necesita saber sobre los otros candidatos de esta lista, mientras que el jurado está deliberando sobre su otro joven piloto, Isack Hadjar, a pesar de que lidera el campeonato de Fórmula 2.

Es hora de que Red Bull reduzca sus pérdidas y deje atrás la apuesta por Pérez y elija a alguien que realmente pueda rendir de forma consistente, además de alguien con potencial para ganar el título en el futuro. Puede que a Red Bull le cueste un buen dinero rescindir su contrato con McLaren, pero al final valdría la pena. -- Ben Hunt

Lawson está listo para el prime time

Red Bull parece haber despertado finalmente al riesgo de dejar a Pérez agitándose como compañero de equipo de Verstappen ahora que está teniendo batallas regulares y reales por victorias en carreras de Fórmula 1.

Al probar a Liam Lawson en un día de rodaje en Silverstone el jueves, puede resolver este problema y el atasco de pilotos junior al que han llevado sus diversos pasos en falso desde que promocionaron a Verstappen tan rápidamente.

Liam Lawson, piloto reserva, Visa Cash App RB F1 Team Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Todo lo que Red Bull necesita hacer es promover a Lawson directamente al equipo principal. Sería un reto enorme dado el brillo y las expectativas de un coche como el RB20, pero sería una oportunidad igualmente enorme para el neozelandés. Al sumar puntos mientras sustituía al lesionado Daniel Ricciardo el año pasado, Lawson ya ha demostrado que puede lidiar tanto con la presión como con las expectativas.

Saltarse el escalón de RB también resuelve el problema de la alineación del equipo junior de Red Bull. Tsunoda está afianzado ahí, aparentemente sin esperanzas de progresar, ya que Red Bull no está convencido de su capacidad para lidiar con la presión, especialmente la que genera enfrentarse a Verstappen.

Pero el futuro de Ricciardo es mucho menos seguro, con este movimiento dándole estabilidad y manteniendo a los patrocinadores de primera clase que Red Bull estaba tan ansioso por atraer que llevó a la creación de uno de los peores nombres de equipo en la historia de la F1.

En última instancia, Red Bull quiere que RB pruebe a los jóvenes. Lawson ya ha demostrado que puede pasar dicha evaluación cuando era AlphaTauri, e instalarle por delante de Checo Pérez concedería a RB más tiempo - para que Lawson y Ricciardo se hundan o naden respectivamente, y para que el mucho más joven e inexperto Arvid Lindblad brille en las categorías inferiores. -- Alex Kalinauckas

Sainz es la opción segura

Los acontecimientos de las últimas semanas han subrayado la necesidad de Red Bull de tener un compañero de equipo lo más fuerte posible para Verstappen. Alguien rápido, técnicamente dotado, con experiencia, un ganador de carreras probado, y alguien que pueda manejar la presión de rendir para un equipo puntero. ¿Quién podría ser en la lista actual de agentes libres? Bien, entra Carlos Sainz.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Las fiables actuaciones de Sainz junto a Charles Leclerc en Ferrari, y especialmente sus excelentes victorias en Singapur y Melbourne, han elevado su perfil en los últimos 18 meses. Eso ha hecho que su inminente salida de Ferrari sea bastante dura, y su indecisión sobre la elección entre Williams, Audi y Alpine sugiere que él también mantiene la esperanza de que la puerta a un equipo ganador de carreras como Red Bull o Mercedes podría volver a abrirse.

Verstappen-Sainz no fueron particularmente bien la primera vez en Toro Rosso, en parte debido a la política entre bastidores de los entornos de los pilotos, en particular por parte del primero, que fomentó lo que Helmut Marko llamó una relación "tóxica".

Esto bien puede ser una gran parte de la razón por la que Red Bull pasó por alto a Sainz en primer lugar cuando estuvo disponible, pero si no funciona con Pérez, entonces podría tener que reconsiderarlo dadas las otras opciones que están sobre la mesa.

Ricciardo fue traído de vuelta como un plan B, y si bien ha tenido actuaciones mucho más sólidas en las últimas carreras, es difícil ver a Christian Horner dar un giro de 180 grados en un piloto que parece ya no estar en los planes. Le guste o no, el hombre fuerte de Red Bull no confía lo suficiente en Tsunoda como para que le coloque en el asiento caliente de Red Bull. Lawson sólo ha participado en un puñado de grandes premios, por lo que ponerle directamente al volante de Red Bull tampoco tiene mucho sentido.

Así que si Red Bull se toma en serio la idea de tener dos pilotos de alto nivel que ayuden a la escudería a retener sus títulos de constructores, podría tener que encontrar una manera de hacer que Sainz funcione. Tras el último altercado entre Horner y el padre de Verstappen, Jos, en Austria, la cuestión es si la escudería puede crear un entorno más estable para que eso funcione esta vez. -- Filip Cleeren

Sustituir a Checo Pérez por... Sergio Pérez

¿Estamos sugiriendo que Red Bull debería quedarse con el piloto que no está rindiendo? Sí y te explicaremos por qué.

El automovilismo es una disciplina poco sentimental, especialmente cuando se trata de los pilotos propiedad de un fabricante de bebidas enlatadas cargadas de cafeína y de sabor ambiguo. Christian Horner y Helmut Marko son igualmente culpables de ver a los pilotos como desechables; en lugar de apoyarlos cuando los tiempos se ponen difíciles, se les enseña la puerta al menor indicio de problemas. Si no que se lo pregunten a Daniil Kvyat, Jaime Alguersuari, Sébastien Buemi, Nyck de Vries, Jean-Eric Vergne, Pierre Gasly, Alex Albon, Sébastien Bourdais, etc.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Pérez ha pasado por la misma pérdida de desempñeo después de Miami antes, perdiendo su ritmo el año pasado en el mismo punto en el calendario. Las ideas que se han barajado anteriormente incluyen que el desarrollo del coche se alejó de él, una derrota que le destrozó la confianza ante Max Verstappen, Mercurio retrógrado, levantarse de la cama con el pie izquierdo... pero evidentemente, ni Red Bull ni Pérez lo han entendido realmente. Y eso es un fallo por parte de Red Bull, que no ha podido ayudar a Pérez a superar su mala racha de 2023 hasta finales de año y se plantea abandonarlo ahora.

Pérez, como piloto, no es malo. Claro, él es responsable de la mayor brecha promedio al final de una temporada de un compañero de equipo desde el elenco de rotación de Michael Schumacher de compañeros de equipo a través de 1994-95, pero gran parte de eso se relaciona directamente con estos declives desconcertantes. Y consiguió recuperarse a finales del año pasado, así que debe ser reversible. Sin embargo, algo ha vuelto a crear esta situación, y Red Bull está ocupada dando las medidas de Pérez a la funeraria en lugar de encontrar una solución.

Red Bull tomó la decisión de ampliar el contrato de Pérez a principios de este año, aparentemente en un intento de calmar a Pérez, pero no ha funcionado. En ese sentido, el equipo ha malinterpretado fundamentalmente el asunto y al menos le debe a él que termine la temporada.

Y si ninguna de las partes puede encontrar una manera de conseguir que el piloto nacido en Guadalajara vuelva a estar en forma, entonces podría ser el momento de separar los caminos, pero por ahora, no hay razón para cambiar, a menos que Red Bull realmente haya intentado todo para que Pérez se sienta cómodo. Y, dado su historial con los pilotos, uno duda de que lo haya hecho. -- Jake Boxall-Legge