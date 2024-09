Marko habla del posible retiro de Checo Pérez, pero el mexicano lo niega

No es una situación fácil para Red Bull, ya que Daniel Ricciardo finalmente no ha dado el salto esperando siendo parte de RB, echando por tierra el escenario del equipo de la marca austriaca que supuestamente había visto al australiano sustituir al mexicano en 2025, una posibilidad que se derrumbó cuando Checo Pérez fue confirmado por dos campañas más.

Ricciardo fue eliminado de la contienda debido a su pobre rendimiento, y un talento fresco no sería mejor opción que el experimentado mexicano según Christian Horner, después de haber visto a Gasly y Albon luchar junto al holandés en el pasado sin éxito, por lo que prefiere mantener su esperanzas en Sergio Pérez.

Aunque no hay un candidato realmente competitivo para sustituir a Pérez, un posible escenario podría ver al mexicano anunciar su retirada, una despedida apropiada a su larga carrera en la Fórmula 1, un rumor que alguien propagó en el paddock y que llegó a oidos de Helmut Marko, asesor de Red Bull de F1 quien se mostró sorprendido con ello.

"Es la primera vez que lo oigo", sonrió sugestivamente cuando se le preguntó sobre el rumor de que Pérez, de 34 años, podría retirarse de la F1 al final de la temporada 2024. Al parecer, todo inició en la prensa holandesa, aunque sin una declaración firme del mexicano.

"Pero su mujer está esperando su cuarto hijo", musitó Marko al diario Kleine Zeitung, antes de seguir opinando de la pregunta sobre un posible retiro del mexicano. "Una alternativa interesante".

Sergio Pérez, por su parte, se negó a dar espacio a estos rumores, afirmando que sigue comprometido con el proyecto de la Fórmula 1 y que planea permanecer con Red Bull durante toda la temporada 2025.

"Es un calendario duro, 24 carreras al año, pero estaré en la Fórmula 1 al menos dos años más", declaró entonces Pérez al diario deportivo español Marca. "Sin embargo, no creo que esté aquí mucho tiempo", esto en referencia a que no quiere estar más años de los necesarios en los que considere puede ser competitivo.

"Mi contrato es por dos años, que es mucho tiempo en la Fórmula 1, pero sé que el final se acerca. Admiro a Fernando Alonso y lo que está haciendo a su edad (43 años), pero no creo que vaya a correr tanto tiempo como él."

"No es que no me guste, es que tengo hijos pequeños y quiero pasar mucho más tiempo con ellos", concluyó el piloto mexicano.