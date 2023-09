Checo Pérez: Pagamos el precio de la falla, pero aspiro al podio

Sergio Pérez ha tenido que ir de menos a más en el fin de semana del Gran Premio de Italia porque, luego de su golpe en la segunda práctica del viernes, los problemas lo persiguieron el sábado poniendo en duda por un instante su participación en la sesión de clasificación en Monza.

Checo Pérez no pudo terminar la tercera práctica cuando se presentó una fuga de aceite en su RB19 en los 15 minutos finales de la sesión. Red Bull tomó la decisión de cambiar al motor para evitar riesgos en la clasificación, esto sin ser sancionados dado que aún se encuentran en el número límite establecido de cuatro.

“Tuvimos un excelente viernes, pero desafortunadamente hoy tuvimos muchos problemas en la práctica 3, no pudimos dar vueltas con el neumático nuevo. Llegamos a la clasificación con lo que aprendimos ayer, pero la pista cambio bastante, teníamos un problema en el set up y no pudimos entender nada del compuesto blando. Pagamos el precio en la Q3 porque no tuvimos la vuelta mas limpia con ese neumático”, expresó Pérez a los micrófonos de FOX Sports México.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuando el momento de la verdad llegó, el mexicano del equipo de Milton Keynes fue avanzando en cada una de las rondas dentro de los seis mejores, pero en la ronda definitiva tuvo que conformarse con el quinto puesto, por delante de Alex Albon y una diferencia de tres décimas respecto a la pole de Carlos Sainz.

Al hablar sobre sus oportunidades para el domingo tiene en claro que desea recuperar el top tres tras la sanción en Holanda que lo desplazó de esta zona.

“(Aspiro) al podio sin duda, Ferrari está muy fuerte sorpresivamente y su ritmo de carrera es muy competitivo. Sera una buena pelea para mañana, pero tengo confianza que podré estar ahí”, finalizó.