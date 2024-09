Checo Pérez tras la carrera en Italia: No esperábamos que fuera tan mal

Sergio Pérez ha dejado el circuito de Monza tras el Gran Premio de Italia con un octavo puesto, sin un solo avance en la parrilla si se considera que arrancó desde la misma posición por detrás de Max Verstappen.

El piloto mexicano logró saborear el podio por una cuestión de paradas de pits, pero cuando todo se alineó y Charles Leclerc sorprendió con su estrategia de una sola detención para llevarse el triunfo, la realidad de Checo Pérez y un RB20 con el cual siguen batallando finalizó en el octavo escalón.

Sergio Pérez admitió que desde la vuelta de formación comenzó a notar que no sería una carrera sencilla y todo se amplió cuando los semáforos se apagaron.

“No esperábamos que fuera tan mal, pero ya en la segunda vuelta me di cuenta de que no podía parar el coche como quería y no podía jugar con él. Creo que conm el neumático duro no iba tan mal, pero con el medio era bastante complicado. Con el meno nos comprometimos un poco”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Mientras que el resultado deja al mexicano en el séptimo puesto del campeonato de pilotos, él indica que de lo negativo surge una luz de esperanza al ya tener en claro dónde está fallando el RB20, pero por ahora no hay una solución inmediata.

“Creo que lo bueno es que no tenemos preguntas. Ahora sabemos exactamente dónde está el problema. Podemos verlo claramente en los datos. Sólo queda cómo solucionarlo, cómo atacarlo. Las próximas semanas van a ser muy importantes”, expresó el mexicano quien viajará a Milton Keynes “para estar en la fábrica con el equipo, con los ingenieros, porque viendo la próxima semana será de un trabajo muy importante”.

Al ser cuestionado sobre los problemas específicos vistos en la carrera, Pérez dijo que: “Creo que es sobre todo el equilibrio. Tenemos que ser capaces de parar el coche y de llevar la velocidad. El problema es que no somos capaces de tirar el coche porque la parte trasera no está en ningún sitio. Así que es algo en lo que tenemos que trabajar".