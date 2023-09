Checo Pérez explica su eliminación en Singapur: "será una carrera difícil"

Sergio Pérez afrontará un complicado Gran Premio de Singapur 2023 luego de quedar eliminado en la Q2 del sábado sentenciándolo a la posición 13, al menos a la espera de los resultados de las tres investigaciones que pesan sobre su compañero en Red Bull, Max Verstappen.

Mientras que Checo Pérez logró el segundo mejor tiempo en la Q1, la situación se volvió una locura para la Q2 donde no encontró el ritmo ante diversas dificultades que, en palabras del latinoamericano, no había experimentado en el RB19.

“No encontrábamos el agarre, intentamos todo con los neumáticos, pero en el primer sector resbalamos bastante, de la Q1 a la Q2 las cosas empeoraron, por ahora no sé lo que pasó”, expresó el mexicano a los micrófonos de la cadena FOX Sports.

Pérez señaló que encontró dificultades con el motor que le impedía tener la velocidad en forma constante.

“En mi ultimo intento tuve un lag importante en turbo, perdí el auto, fue un desastre y creo que pudimos haber entrado en la Q3. Cuando aceleramos tenemos algunos brincos en la aceleración que nos hace perder tracción”.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Al hacer un balance de los cambios del viernes al sábado en la puesta a punto, cuando no logró figurar dentro de los tres primeros, señaló que: “No parece que tengamos nada de ritmo, estamos perdidos”.

“Creo que hemos mejorado, pero el balance no fue positivo, no fue positivo durante toda la calificación, especialmente durante Q1 a Q2, como que tomamos un paso para atrás. En mi último intento para pasar a Q3 no teníamos nada de agarre y tuve ese problema con el motor”.

Referente a sus expectativas para su carrera 250 dentro de la Fórmula 1, Checo Pérez no se mostró muy esperanzado al tener que remontar en una de las pistas más complicadas del calendario.

“Muy difícil aquí hacer algo. Tenemos que esperar safety car, otros factores, porque adelantar aquí va a ser muy complicado. Sabíamos que la calificación sería importante y no pudimos hacer nada”.

