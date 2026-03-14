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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de China

F1 GP China 2026: Antonelli derrota a Russell por la pole; Colapinto en 12 y Checo Pérez 22

Mercedes ha ganado la pole position para el Gran Premio de China, pero no con George Russell, sino con Andrea Antonelli. Franco Colapinto avanzó el corte hasta la Q2 y Sergio Pérez con complicaciones.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Mercedes se llevó la pole position para el Gran Premio de China, pero no con George Russell, sino con el italiano Andrea Kimi Antonelli, quien aprovechó un fallo en el monoplaza de su compañero para dar un golpe en la búsquedad de la victoria en la carrera de Shanghai estableciéndose como el poleman más joven en la historia de la Fórmula 1. 

Franco Colapinto avanzó a la Q2 y finalizó en la posición 12, mientras que Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1. 

Q1

Charles Leclerc robó un poco de protagonismo a Mercedes en la primera ronda de eliminación consiguiendo un tiempo de 1m33.175s seguido por 0.087s de George Russell, ganador de la carrera corta unas horas antes.

Andra Kimi Antonelli fue tercero a una décima, mientras Max Verstappen logró saltar con su Red Bull de los límites de la zona de eliminación a la cuarta posición a solo 0.2 segundos seguido por Lewis Hamilton y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri a casi cuatro décimas de segundo.

El argentino Franco Colapinto saltó al décimo en su último intento a cuatro décimas de Leclerc.

Sergio Pérez finalizó último a cuatro segundos, esto mientras que Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Lance Stroll fueron los siguientes eliminados.

Q2

Antonelli demostró sus cartas para luchar por la pole con un tiempo de 1m32.443s superando a Leclerc, Russell, Hamilton y Norris colocándose dentro de los cinco primeros.

Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid

Lindblad y Gabriel Bortoleto quedaron fuera desde la posición 11 a la 16 con una diferencia de 1.5 segundos conforme a lo que había hecho el italiano.

Q3

La sesión para definir la pole position tuvo drama desde el inicio cuando el Mercedes de George Russell quedó detenido a mitad de pista por unos instantes. El piloto británico reportó que tenía problemas con la caja de cambios, esto mientras Antonelli se colocaba en la cima con 1m32.322s en su primer intento con gomas blandas, a la vez que Russell se dirigió a los pits.

Leclerc se colocó segundo a tres décimas del italiano seguido por Hamilton, pero pronto fue desplazado por los McLaren. Piastri ascendió al segundo a 0.228s del Mercedes mientras que Norris se ubicaba tercero. Max Verstappen se posicionaba sexto a más de un segundo de Antonelli. 

Mercedes trabajó rápidamente para pérmitirle a Russell un último intento. Antonelli salió y cronometró 1m32.064s mientras que los Ferrari saltaron al segundo y tercero con Hamilton y Leclerc superando a Piastri y Norris. 

La única vuelta de Russell en la Q3 le permitió colocarse segundo a 0.222 de Antonelli otorgando la primera pole position del italiano. Hamilton, Leclerc, Piastri y Norris cerraron del tercero al sexto. 

Más de la F1:

Parrilla de la clasificación del GP de China 2026

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

1'32.064

   213.151
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.222

1'32.286

   212.638
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.351

1'32.415

   212.342
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.364

1'32.428

   212.312
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.486

1'32.550

   212.032
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.544

1'32.608

   211.899
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+0.809

1'32.873

   211.294
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

+0.938

1'33.002

   211.001
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.057

1'33.121

   210.732
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+1.228

1'33.292

   210.346
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+1.290

1'33.354

   210.206
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+1.293

1'33.357

   210.199
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+1.474

1'33.538

   209.792
14 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.701

1'33.765

   209.284
15 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+1.720

1'33.784

   209.242
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+1.901

1'33.965

   208.839
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+2.253

1'34.317

   208.060
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+2.708

1'34.772

   207.061
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+3.139

1'35.203

   206.123
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+3.372

1'35.436

   205.620
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+3.931

1'35.995

   204.423
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+4.842

1'36.906

   202.501
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