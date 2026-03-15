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Crónica de carrera
Fórmula 1 GP de China

F1 GP China 2026: Antonelli lidera el 1-2 de Mercedes, Colapinto 10° y Checo Pérez 15°

Los Mercedes de nueva cuenta se vieron insuperables con Andrea Kimi Antonelli obteniendo su primera victoria en la Fórmula 1. Franco Colapinto logró el décimo puesto y con ello un punto con Alpine, mientras que Sergio Pérez volvió a cruzar la meta.

Editado:
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Los McLaren quedaron fuera de contienda antes de siquiera iniciar la carrera, con Lando Norris y Oscar Piastri sin tomar la arrancada por fallas eléctricas en ambos monoplazas. A ellos se unió también el Audi de Garbeil Bortoleto y el Williams de Alex Albon, ambos quedándose en la zona de los pits.

Cuando los semáforos de la arrancada se apagaron, Ferrari se volvió a lanzar al ataque con Lewis Hamilton adelantando brevemente a Andrea Kimi Antonelli, esto mientras Charles Leclerc tomó el tercero y George Russell se fue a la cuarta plaza.

Estas posiciones solo duraron un par de giros antes de Antonelli y Russell volvieran a colocar a Mercedes en 1-2 dejando en 3-4 a los Ferrari.

En la arrancada, los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas tuvieron un contacto entre ellos provocando un trompo del mexicano. Isack Hadjar también tuvo un trompo.

Los Alpine aprovecharon los problemas del resto para colocar rápidamente a Pierre Gasly en el quinto mientras Franco Colapinto ascendió al sexto.

Con 11 giros en la carrera se presentó un safety car consecuencia de la detención del Aston Martin de Lance Stroll en pista. Esto fue aprovechado por los líderes quienes fueron a los pits con Colapinto ascendiendo al segundo manteniéndose en el circuito con la goma dura con la que arrancó seguido por Esteban Ocon con la misma estrategia.

Franco Colapinto y Esteban Ocon

Franco Colapinto y Esteban Ocon

Tres vueltas después la carrera reinició y Antonelli logró despegarse, mientras que Colapinto defendió su posición lo máximo posible antes de comenzar a ceder en las posiciones primero ante Hamilton y Leclerc, mientras que después Russell mandó al argentino al quinto.

Pero Colapinto realizó una gran defensa con sus gomas desgastadas cuando los Haas de Bearman y Esteban Ocon se acercaron, así como el Red Bull de Max Verstappen a partir de la vuelta 20. El integrante de Alpine hizo lo posible hasta que sus gomas le obligaron a ir a boxes en la vuelta 33.

Al regreso de Colapinto, el sudamericano se encontró con el Haas de Ocon quien se lanzó al ataque por el interior del Alpine provocando un trompo de los dos competidores. Control de carrera consideró la maniobra del francés como incorrecta sancionándolo, esto mientras que Colapinto logró retomar pista, pero perdiendo el ritmo de sus gomas medias y condenándolo a la posición 11.

En la parte delantera, Russell adelantó a Hamilton y Leclerc para establecer el 1-2 con siete segundos de diferencia entre ambas flechas de plata dejando al siete veces campeón del mundo en la última posición del podio.

Si bien la carrera ya estaba definida en la parte delantera, en la zona media aún había lucha por los puntos. El retiro del Red Bull de Max Verstappen permitió que Colapinto ascendiera al décimo, una recompensa al choque que vivió en la parte media colocándose en la zona de los puntos. 

Sergio Pérez cruzó la meta en la posición 15 en una carrera donde los dos Cadillac concluyeron la carrera con Valtteri Bottas en el puesto 13. 

Fórmula 1 - GP de China - Carrera

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Chasis Motor
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 56

1:33'15.607

   196.267 1 25   Mercedes Mercedes
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 56

+5.515

1:33'21.122

 5.515 196.074 1 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 56

+25.267

1:33'40.874

 19.752 195.385 1 15   Ferrari Ferrari
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 56

+28.894

1:33'44.501

 3.627 195.259 1 12   Ferrari Ferrari
5 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 56

+57.268

1:34'12.875

 28.374 194.279 1 10   Haas Ferrari
6 France P. Gasly Alpine 10 56

+59.647

1:34'15.254

 2.379 194.197 1 8   Alpine Mercedes
7 New Zealand L. Lawson RB 30 56

+1'20.588

1:34'36.195

 20.941 193.481 1 6   RB Red Bull
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 56

+1'27.247

1:34'42.854

 6.659 193.254 2 4   Red Bull Red Bull
9 Spain C. Sainz Williams 55 55

+1 Vuelta

1:33'27.280

 1 Vuelta 192.359 1 2   Williams Mercedes
10 Argentina F. Colapinto Alpine 43 55

+1 Vuelta

1:33'28.010

 0.730 192.334 1 1   Alpine Mercedes
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 55

+1 Vuelta

1:33'36.716

 8.706 192.036 1     Audi Audi
12 United Kingdom A. Lindblad RB 41 55

+1 Vuelta

1:33'38.435

 1.719 191.977 1     RB Red Bull
13 Finland V. Bottas Cadillac 77 55

+1 Vuelta

1:34'11.765

 33.330 190.845 1     Cadillac Ferrari
14 France E. Ocon Haas F1 31 55

+1 Vuelta

1:34'21.863

 10.098 190.505 2     Haas Ferrari
15 Mexico S. Pérez Cadillac 11 55

+1 Vuelta

1:34'30.248

 8.385 190.223 1     Cadillac Ferrari
dnf Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 45

+11 Vueltas

1:17'26.297

 10 Vueltas 189.909 2   Retirada Red Bull Red Bull
dnf Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 32

+24 Vueltas

56'39.583

 13 Vueltas 184.514 2   Retirada Aston Martin Honda
dnf Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 9

+47 Vueltas

15'19.929

 23 Vueltas 191.241     Retirada Aston Martin Honda
dns Australia O. Piastri McLaren 81 0

 

           McLaren Mercedes
dns United Kingdom L. Norris McLaren 1 0

 

           McLaren Mercedes
dns Brazil G. Bortoleto Audi 5 0

 

           Audi Audi
dns Thailand A. Albon Williams 23 0

 

           Williams Mercedes
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