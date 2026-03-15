F1 GP China 2026: Antonelli lidera el 1-2 de Mercedes, Colapinto 10° y Checo Pérez 15°
Los Mercedes de nueva cuenta se vieron insuperables con Andrea Kimi Antonelli obteniendo su primera victoria en la Fórmula 1. Franco Colapinto logró el décimo puesto y con ello un punto con Alpine, mientras que Sergio Pérez volvió a cruzar la meta.
Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Los McLaren quedaron fuera de contienda antes de siquiera iniciar la carrera, con Lando Norris y Oscar Piastri sin tomar la arrancada por fallas eléctricas en ambos monoplazas. A ellos se unió también el Audi de Garbeil Bortoleto y el Williams de Alex Albon, ambos quedándose en la zona de los pits.
Cuando los semáforos de la arrancada se apagaron, Ferrari se volvió a lanzar al ataque con Lewis Hamilton adelantando brevemente a Andrea Kimi Antonelli, esto mientras Charles Leclerc tomó el tercero y George Russell se fue a la cuarta plaza.
Estas posiciones solo duraron un par de giros antes de Antonelli y Russell volvieran a colocar a Mercedes en 1-2 dejando en 3-4 a los Ferrari.
En la arrancada, los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas tuvieron un contacto entre ellos provocando un trompo del mexicano. Isack Hadjar también tuvo un trompo.
Los Alpine aprovecharon los problemas del resto para colocar rápidamente a Pierre Gasly en el quinto mientras Franco Colapinto ascendió al sexto.
Con 11 giros en la carrera se presentó un safety car consecuencia de la detención del Aston Martin de Lance Stroll en pista. Esto fue aprovechado por los líderes quienes fueron a los pits con Colapinto ascendiendo al segundo manteniéndose en el circuito con la goma dura con la que arrancó seguido por Esteban Ocon con la misma estrategia.
Franco Colapinto y Esteban Ocon
Tres vueltas después la carrera reinició y Antonelli logró despegarse, mientras que Colapinto defendió su posición lo máximo posible antes de comenzar a ceder en las posiciones primero ante Hamilton y Leclerc, mientras que después Russell mandó al argentino al quinto.
Pero Colapinto realizó una gran defensa con sus gomas desgastadas cuando los Haas de Bearman y Esteban Ocon se acercaron, así como el Red Bull de Max Verstappen a partir de la vuelta 20. El integrante de Alpine hizo lo posible hasta que sus gomas le obligaron a ir a boxes en la vuelta 33.
Al regreso de Colapinto, el sudamericano se encontró con el Haas de Ocon quien se lanzó al ataque por el interior del Alpine provocando un trompo de los dos competidores. Control de carrera consideró la maniobra del francés como incorrecta sancionándolo, esto mientras que Colapinto logró retomar pista, pero perdiendo el ritmo de sus gomas medias y condenándolo a la posición 11.
En la parte delantera, Russell adelantó a Hamilton y Leclerc para establecer el 1-2 con siete segundos de diferencia entre ambas flechas de plata dejando al siete veces campeón del mundo en la última posición del podio.
Si bien la carrera ya estaba definida en la parte delantera, en la zona media aún había lucha por los puntos. El retiro del Red Bull de Max Verstappen permitió que Colapinto ascendiera al décimo, una recompensa al choque que vivió en la parte media colocándose en la zona de los puntos.
Sergio Pérez cruzó la meta en la posición 15 en una carrera donde los dos Cadillac concluyeron la carrera con Valtteri Bottas en el puesto 13.
Fórmula 1 - GP de China - Carrera
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Chasis
|Motor
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|56
|
1:33'15.607
|196.267
|1
|25
|Mercedes
|Mercedes
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|56
|
+5.515
1:33'21.122
|5.515
|196.074
|1
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|56
|
+25.267
1:33'40.874
|19.752
|195.385
|1
|15
|Ferrari
|Ferrari
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|56
|
+28.894
1:33'44.501
|3.627
|195.259
|1
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|O. Bearman Haas F1
|87
|56
|
+57.268
1:34'12.875
|28.374
|194.279
|1
|10
|Haas
|Ferrari
|6
|P. Gasly Alpine
|10
|56
|
+59.647
1:34'15.254
|2.379
|194.197
|1
|8
|Alpine
|Mercedes
|7
|L. Lawson RB
|30
|56
|
+1'20.588
1:34'36.195
|20.941
|193.481
|1
|6
|RB
|Red Bull
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|56
|
+1'27.247
1:34'42.854
|6.659
|193.254
|2
|4
|Red Bull
|Red Bull
|9
|C. Sainz Williams
|55
|55
|
+1 Vuelta
1:33'27.280
|1 Vuelta
|192.359
|1
|2
|Williams
|Mercedes
|10
|F. Colapinto Alpine
|43
|55
|
+1 Vuelta
1:33'28.010
|0.730
|192.334
|1
|1
|Alpine
|Mercedes
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|55
|
+1 Vuelta
1:33'36.716
|8.706
|192.036
|1
|Audi
|Audi
|12
|A. Lindblad RB
|41
|55
|
+1 Vuelta
1:33'38.435
|1.719
|191.977
|1
|RB
|Red Bull
|13
|V. Bottas Cadillac
|77
|55
|
+1 Vuelta
1:34'11.765
|33.330
|190.845
|1
|Cadillac
|Ferrari
|14
|E. Ocon Haas F1
|31
|55
|
+1 Vuelta
1:34'21.863
|10.098
|190.505
|2
|Haas
|Ferrari
|15
|S. Pérez Cadillac
|11
|55
|
+1 Vuelta
1:34'30.248
|8.385
|190.223
|1
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|45
|
+11 Vueltas
1:17'26.297
|10 Vueltas
|189.909
|2
|Retirada
|Red Bull
|Red Bull
|dnf
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|32
|
+24 Vueltas
56'39.583
|13 Vueltas
|184.514
|2
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dnf
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|9
|
+47 Vueltas
15'19.929
|23 Vueltas
|191.241
|Retirada
|Aston Martin
|Honda
|dns
|O. Piastri McLaren
|81
|0
|
|McLaren
|Mercedes
|dns
|L. Norris McLaren
|1
|0
|
|McLaren
|Mercedes
|dns
|G. Bortoleto Audi
|5
|0
|
|Audi
|Audi
|dns
|A. Albon Williams
|23
|0
|
|Williams
|Mercedes
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