F1 GP China 2026: A qué hora y cómo ver la carrera de Colapinto y Checo Pérez
Descubre cómo seguir la carrera del Gran Premio de China en los diferentes territorios latinoamericanos con Franco Colapinto y Sergio Pérez.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Foto de: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images
La carrera de China ofrecerá una competencia abierta entre los Mercedes luego de los problemas que afrontó George Russell en la clasificación, una situación que aprovechó Andrea Kimi Antonelli para tomar su primera pole position y convertirse en el poleman más joven en la historia de la categoría.
¿En qué posición arrancará el GP de China Franco Colapinto?
El piloto argentino Franco Colapinto iniciará la carrera del domingo del Gran Premio de China desde la posición 12 luego de haber avanzado a la Q2.
¿En qué posición arrancará el GP de China Sergio Pérez?
Sergio Pérez tuvo complicaciones desde la sprint y partirá la segunda fecha del calendario de la F1 2026 desde el puesto 22.
¿Cómo ver el GP de China de la F1 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
Horarios del GP de China de la F1 2026: carrera
Carrera GP de China de F1 2026
- México: Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h
-
Costa Rica/Belice/El Salvador:Domingo 15 de marzo de 2026 - 01:00h
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 15 de marzo de 2026 - 02:00h
- Venezuela/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana: Domingo 15 de marzo de 2026 - 03:00h
- Argentina: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h
- Uruguay/Paraguay/Chile: Domingo 15 de marzo de 2026 - 04:00h
Los horarios y cómo ver la carrera del GP de China de la F1 2026 en Latinoamérica
|País
|
Televisora
|
Gran Premio
|
México
|
Izzi y Sky
F1TV
|
Domingo 15/3 01:00
|
Costa Rica
Belice
El Salvador
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 01:00
|
Panamá
Colombia
Perú
Ecuador
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 02:00
|
Venezuela
Bolivia
Puerto Rico
República Dominicana
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 03:00
|
Argentina
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 04:00
|
Uruguay
Paraguay
Chile
|
Disney+ Premium
F1TV
|Domingo 15/3 04:00
Comparte o guarda esta historia
Últimas noticias
Antonelli tras su histórica pole en la F1 en China: "Solo intenté mantener la calma"
Vasseur satisfecho con el avance de Ferrari: "Vamos por buen camino"
Hadjar, a una décima de Verstappen: Nunca he estado "a la deriva"
Colapinto promete "luchar fuerte" para sumar puntos en el GP de China de F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados