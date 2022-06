La coincidencia con Le Mans no preocupa a Bakú

Cargar reproductor de audio

El horario de la sesión de clasificación en Bakú coincide con la hora de inicio de las 24 horas de Le Mans este sábado.

Pero aunque esto significa que los aficionados al automovilismo tendrán que elegir entre ver la F1 o la salida de una de las carreras más famosas del mundo del deporte motor, Arif Rahimov, director ejecutivo del Gran Premio de Azerbaiyán, cree que el horario no es nada preocupante.

Preguntado por Motorsport.com sobre el choque, Rahimov dijo: "La parte más importante de Le Mans es la salida de la carrera. Pero la parte más importante de la clasificación es el final de la misma".

"Así que creo que con eso podemos hacer que la audiencia televisiva vea ambas cosas: el comienzo de Le Mans y el final de la clasificación".

Rahimov dijo que no se había discutido mucho con la F1 y la FIA sobre el choque directo, ya que el cronograma de Bakú fue determinado por una serie de influencias diferentes.

"El calendario se diseña en función de muchos factores", dijo. "Hay factores internos y todos los demás elementos que tenemos que hacer el sábado, como la carrera de F2".

"Así que no suele haber muchas opciones de cómo mover las cosas en cuanto al tiempo. Pero, como he dicho, me decepcionaría que el inicio de Le Mans coincidiera con el final de la clasificación. Dado que coincide con el comienzo, creo que seguirá atrayendo a todos los espectadores".

Mantener la fecha de junio

El inicio del Gran Premio de Azerbaiyán de 2021. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bakú va camino de agotar las entradas este fin de semana tras abrirse de nuevo a los espectadores, con un mayor número de visitantes internacionales que compran entradas que antes de la pandemia.

El lugar de Bakú en el calendario de la F1 está asegurado al menos hasta 2024, con un contrato prorrogado en 2021.

Sin embargo, lo que podría cambiar en el futuro es la fecha de la carrera, ya que la F1 busca agrupar las carreras geográficamente para ayudar a mejorar la logística de los viajes y la sostenibilidad.

Eso significa que es improbable que se repita la doble cita de Bakú y Canadá que tiene lugar este año.

Sin embargo, Rahimov afirmó que Bakú está decidida a mantener su carrera en junio, ya que trasladarla a una fecha más temprana del año causaría problemas por el clima.

"En el pasado tuvimos muchos problemas cuando la carrera se celebraba en abril", dijo. "Tenemos que empezar a construir casi tres meses antes del comienzo de la carrera, así que si nos situamos en abril, nos retrasamos hasta el invierno. Es muy difícil hacer la puesta a punto".

"Además, este año, por ejemplo, el mes de abril ha sido bastante malo en cuanto a la meteorología, ha hecho mucho viento, ha sido frío y ha llovido. Y no creo que podamos arriesgarnos a tener algo así durante la carrera porque quieres tener las gradas llenas".

"Quieres tener espectadores, eso forma parte del conjunto. Así que estamos muy contentos con la fecha de junio y quiero seguir así".