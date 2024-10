Colapinto: sino puedo seguir el año que viene en F1, será en 2026

Franco Colapinto sigue disfrutando su momento en la Fórmula 1 y por ahora prefiere dejar el futuro en manos de su equipo, aunque admite que mantenerse en la parrilla para la temporada 2025 luce más complicado.

Con cinco carreras restantes en el calendario, la opción de Audi luce como la posibilidad más fuerte para el argentino que, actualmente, milita en Williams, pero no podrá mantener esa posición dado que la escuadra de Grove tiene firmados a Alex Albon y el español Carlos Sainz, quien dejará Ferrari, para la campaña 2025.

En un evento de su patrocinador Mercado Libre previo al Gran Premio de México, Colapinto indicó que no está en la F1 solo para rellenar unos eventos y su objetivo es mantenerse en la parrilla, pero por ahora las opciones se van recortando.

“Quiero demostrar que llegue para quedarme y quiero seguir en la F1”, expresó el argentino. “Sino es el año que viene porque no hay butacas, es realmente muy complicado para el próximo año, será para el 2026. Quiero demostrar que no llegué por unas cuartas carreras, demostrar que llegué para quedarme”, indicó el competidor de Williams.

Audi solo tiene firmado a Nico Hulkenberg y Williams ha dejado de manifiesto que podrían prestarlo para verlo en la parrilla el próximo año. Mattia Binotto, jefe del proyecto alemán dijo a F1 TV en el Gran Premio de los Estados Unidos que decidirá de su segundo piloto en noviembre.

El otro asiento abierto es el de Racing Bulls. Si bien todos esperan que Liam Lawson sea confirmado, por ahora su contrato como reemplazo de Daniel Ricciardo solo es por las últimas carreras de la temporada 2025.

Colapinto señaló que su vida ha cambiado desde que llegó a la Fórmula 1, con sus pros y sus contras.

“Cambio mi vida una locura, no esperaba esto. Cuando corría en karts mi sueño era correr en F1. Nunca supe todo lo que venia con eso, son muchas cosas que vienen como parte del trabajo. A mi lo que me encanta y me gusta es manejar el auto. Tiene sus pros y contras como todo”.

Posibilidad de un GP de Argentina

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 ha llevado a que las autoridades locales abran la posibilidad de intentar albergar una carrera del calendario, palabras que por ahora no se han convertido en proyecto.

Para el piloto argentino sería un sueño hecho realidad correr en su país en la máxima categoría.

“Ojalá que venga un GP de Argentina en unos años, sería un sueño hecho realidad. Me encantaría”, expresó el competidor de Williams.

“Hay que seguir trabajando y sé que las cosas van a llegar, tanto como el GP de Argentina si sigo corriendo en la F1 porque todos están impresionados con los argentinos”, finalizó.