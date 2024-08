Quién va ganando las batallas internas de los equipos en la F1 2024

A los aficionados y a los periodistas les encanta evaluar a los pilotos, descubrir quién es la estrella, quién está rindiendo por debajo de lo esperado y cómo se comparan los compañeros de equipo con la misma maquinaria. Con la Fórmula 1 en su parón veraniego, ahora parece un buen momento para analizar la cosecha 2024 hasta el momento.

Por supuesto, hay muchas formas de comparar a los pilotos, pero una de las más importantes es la velocidad bruta. Sin ella, ningún piloto tendrá éxito, y la clasificación es, en teoría, el indicador menos complicado del ritmo.

La siguiente tabla muestra cómo quedan los compañeros de equipo de F1 de 2024 después de 14 rondas, basándose en sus resultados en clasificación para grandes premios (no sprints). Hemos excluido las sesiones en las que un piloto de un equipo no pudo registrar un tiempo representativo por razones ajenas a su control, lo que explica por qué no todos suman 14.

Clasificación cara a cara

1. Leclerc 8-5 Sainz

2. Ocon 8-4 Gasly

3. Alonso 9-5 Stroll

4. Tsunoda 9-4 Ricciardo

5. Russell 10-4 Hamilton

6. Hulkenberg 10-2 Magnussen

7. Norris 11-3 Piastri

8. Bottas 13-1 Zhou

9. Albon 13-0 Sargeant

10. Verstappen 14-0 Pérez

Aunque es un buen indicador para valorar quién se está llevando la palma en las luchas entre equipos, esta métrica es bastante burda. Claramente, si un piloto está constantemente a sólo unas milésimas de segundo de su compañero de equipo, todavía está haciendo un buen trabajo y está muy cerca de maximizar su coche, mientras que otro podría estar regularmente a medio segundo, pero en una puntuación similar de cabeza a cabeza.

Para tener una visión más clara de la velocidad real de los pilotos, hemos analizado los súpertiempos. Los súpertiempos se basan en la vuelta más rápida de cada piloto en cada fin de semana de carrera, expresada como porcentaje de la vuelta más rápida (100,000%) y promediada a lo largo de la temporada.

La clasificación es un criterio útil, pero los supertiempos pueden ofrecer una imagen mucho más clara de las comparaciones entre compañeros de equipo. Foto de: Red Bull Content Pool

Normalmente se trata de la clasificación y también tiene la ventaja de erradicar en gran medida (aunque no del todo) a un piloto afectado por un problema o una desgracia en una sesión determinada, ya que tiene en cuenta todo el fin de semana. No es perfecto -no nos da ninguna pista sobre la consistencia de un piloto en un stint de carrera, por ejemplo- pero para la velocidad en bruto puede ser esclarecedor.

Diferencias en los supertiempos de los 10 emparejamientos de compañeros de equipo hasta ahora en 2024

1. Gasly-Ocon 0.015s

2. Russell-Hamilton 0.101s

3. Leclerc-Sainz 0.134s

4. Norris-Piastri 0.185s

5. Tsunoda-Ricciardo 0.196s

6. Alonso-Stroll 0.211s

7. Hulkenberg-Magnussen 0.426s

8. Bottas-Zhou 0.643s

9. Albon-Sargeant 0.675s

10. Verstappen-Pérez 0.953s

Lo primero que hay que destacar es lo notablemente cerca que están los pilotos de Alpine Pierre Gasly y Esteban Ocon. Equivale a una diferencia de 0,015 segundos en torno a una vuelta de 1m40s. Es una diferencia similar a la que había entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso en McLaren en 2007 (0,019s a favor de Hamilton) y entre los novatos de Toro Rosso de 2015 Max Verstappen y Carlos Sainz (0,067s).

Oscar Piastri ha reducido ligeramente su diferencia de 2023 del 0,227% al 0,185% frente a Lando Norris, pero existe la sensación de que ambos pueden rendir aún mejor si consiguen recortar pequeños errores

Los franceses están cerca en casi todas las métricas que puedas mirar: Gasly tiene seis puntos frente a los cinco de Ocon, Gasly ha promediado 6,2 frente a los 6,1 de Ocon en nuestra Clasificación de Pilotos, y ambos han obtenido una media de 5,7 en nuestra puntuación de lectores. La asociación no ha sido armoniosa, pero subraya el hecho de que el rendimiento de los pilotos no es el principal problema de Alpine en 2024.

La diferencia entre George Russell y Hamilton en Mercedes también es pequeña. Hamilton está 10-4 por detrás, lo que ha llevado a algunos a sugerir que el siete veces campeón ha perdido interés de cara a su fichaje por Ferrari. Pero estar un 0,101% por detrás de un hambriento piloto 13 años menor que él no sugiere que haya caído por un precipicio.

El ritmo de carrera de Hamilton también se ha mantenido fuerte, sobre todo en las últimas carreras, y actualmente lidera el campeonato con Russell, y estaría por delante incluso si el joven británico recuperara su victoria en el GP de Bélgica.

Algunos han sugerido que el rendimiento de Hamilton ha bajado este año, pero la lucha entre los dos pilotos de Mercedes sigue siendo increíblemente reñida. Foto: Sam Bagnall / Motorsport Images

La pareja de Ferrari puede verse de dos maneras. O bien es un gran esfuerzo por parte de Sainz estar tan cerca de la estrella de una vuelta Charles Leclerc, o es impresionante que Leclerc siga por delante teniendo en cuenta que ha tenido una temporada más tumultuosa hasta ahora.

Como era de esperar, Oscar Piastri ha reducido ligeramente su diferencia de 2023 del 0,227% al 0,185% frente a Lando Norris, pero existe la sensación de que ambos pueden rendir aún mejor si pueden recortar pequeños errores a medida que se acostumbran a competir justo en la parte delantera de la F1. Cómo cambie esa diferencia durante el resto de la campaña, y en las temporadas venideras, será una subtrama fascinante.

La diferencia de Yuki Tsunoda sobre Daniel Ricciardo respalda la afirmación del japonés de que debería haber estado en las discusiones sobre la posible sustitución de Sergio Pérez, aunque cabe señalar que la diferencia se ha ido reduciendo en los últimos Grandes Premios.

El reciente bajón de Alonso también se revela por una modesta ventaja del 0,211% sobre Lance Stroll. La diferencia entre la pareja de Aston Martin a lo largo de 2023 fue del 0,753%, una de las mayores del pelotón, por lo que cabe esperar que el margen vuelva a aumentar en las últimas 10 carreras.

Los cuatro últimos emparejamientos muestran diferencias significativas y seguramente no es una coincidencia que los cuatro contengan un piloto que estará fuera de la F1 a finales de 2024 o cuya posición está amenazada.

Nico Hulkenberg ha sido una de las estrellas de 2024 y tiene un contrato Sauber/Audi en el bolsillo. Su diferencia del 0,426% sobre Kevin Magnussen es incluso mayor que su ventaja del 0,330% en 2023 y tiene 22 puntos en el tablero frente a los cinco del danés.

El déficit de Zhou Guanyu respecto a Valtteri Bottas en Sauber es más del doble que el año pasado, 0,643% frente a 0,299%. Bottas tiene un buen historial en ritmo a una vuelta -sólo estuvo un 0,116% por detrás de Hamilton en sus cinco temporadas juntos en Mercedes-, pero la magnitud de la diferencia hasta 2024 sitúa al primer piloto chino de F1 en una posición débil.

Los supertiempos también señalan quién está más presionado en la parrilla Foto: Mark Sutton

Logan Sargeant ha recortado distancias con Alex Albon en Williams, pero sigue estando a un considerable 0,675% en la que parece que será su última temporada en la F1. Lo que nos lleva al mayor déficit...

Mucho se ha dicho y escrito sobre las dificultades de Checo Pérez en Red Bull junto a Verstappen, pero vale la pena poner la brecha actual del 0,953% en contexto.

En primer lugar, es la mayor brecha entre los dos que hemos visto desde que se convirtieron en compañeros de equipo para 2021, la más cercana fue del 0,545% en 2022. Eso sugiere que cualquiera que sea la raíz de los problemas de Pérez, no están mejorando.

Los supertiempos no lo son todo, ya que Button consiguió más puntos que Hamilton a lo largo de 2010-12, pero eso no es una consideración cuando se trata de Verstappen-Pérez. Pérez es actualmente séptimo en el campeonato, 146 puntos por detrás de su compañero de equipo

Lo más cerca que un compañero de Red Bull ha estado de Verstappen a lo largo de una temporada completa es un 0,138% y un 0,186%, que Ricciardo logró en 2018 y 2017 respectivamente. Sergio Pérez está actualmente incluso más lejos de lo que estuvo Albon en 2020 (0,784%).

Durante su complicada segunda etapa en Ferrari, Kimi Raikkonen estuvo una media del 0,284% por detrás de Sebastian Vettel en sus cuatro temporadas juntos, mientras que la diferencia entre Hamilton y Jenson Button en McLaren fue del 0,306% en 2010-12. Eso sirve para recordarnos que los supertiempos no lo son todo, ya que Button sumó más puntos que Hamilton en esas temporadas, pero eso no se tiene en cuenta cuando se trata de Verstappen-Pérez. Pérez es actualmente séptimo en el campeonato, a 146 puntos de su compañero de equipo.

Si nos fijamos en alineaciones más obvias de número uno/número dos en la historia reciente, vemos una brecha del 0,390% entre Michael Schumacher y Rubens Barrichello en Ferrari a lo largo de 2000-05, y un margen del 0,277% que separa a Vettel y Mark Webber en Red Bull 2009-13.

Hay que tener en cuenta que los diversos cambios en el formato de clasificación de 2003 a 2009, incluidos los coches que corrían con la carga de combustible con la que tenían que empezar la carrera, sesgan los datos. Curiosamente, Barrichello tendía a estar más cerca de Schumacher cuando el Ferrari dominaba.

La brecha del tamaño de Verstappen a Pérez en un equipo puntero no se ha visto desde que Schumacher e Irvine eran compañeros en Ferrari Foto de: LAT Photographic

Para encontrar una diferencia entre dos pilotos punteros similar a la que hay entre Verstappen y Pérez, hay que mirar a Schumacher-Eddie Irvine en Ferrari. A lo largo de sus tres temporadas completas juntos, la media fue del 0,908%, aunque hay que señalar que Irvine se acercó cada año después de empezar con la friolera de 1,286% de desventaja en el difícil F310 de 1996.

Riccardo Patrese estaba un 0,999% por detrás de Nigel Mansell en 1992 pero, tal era la ventaja de Williams con el FW14B, que el italiano terminó segundo en el campeonato de pilotos. Esa diferencia también puede atribuirse en gran medida a que un piloto se adaptó al coche cargado de artilugios y suspensión activa y el otro no, dado que el margen era de tan solo un 0,111% con el FW14 más convencional de 1991.

La disparidad Verstappen-Pérez es realmente inusual en la era moderna, lo que ayuda a explicar la sorpresa de Autosport -y de otros- de que el mexicano haya mantenido hasta ahora su pilotaje.

En resumen, Gasly-Ocon son los más igualados, las diferencias en Mercedes, Ferrari, McLaren y RB están sensiblemente cerca, Alonso probablemente está rindiendo por debajo de su anterior diferencia con Stroll, pero sigue por delante, y los cuatro equipos restantes tienen serios déficits que ponen los puntos de constructores en riesgo y las carreras de F1 en la zona de peligro.