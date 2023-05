En medio de la ceremonia previa al GP de Miami, los pilotos que conforman la parrilla completa de la Fórmula 1 fueron presentados por el rapero estadounidense LL Cool J delante de una orquesta, animadoras y hielo seco.

La F1 tiene previsto organizar actos similares de presentación de pilotos en seis o siete carreras este año, adaptándolos a cada lugar.

Sin embargo, a pesar de la calurosa acogida de los aficionados, muchos pilotos de F1 no se mostraron muy convencidos con la idea, ya que consideraban que era una distracción que esta actividad tuviera lugar tan cerca del comienzo de la carrera.

Los pilotos de F1 ya habían expresado cierta resistencia a la idea durante la reunión de la GPDA del viernes por la noche. Sin embargo, se entiende que hubo un amplio acuerdo para probarlo este fin de semana en Miami y ver cómo se puede ajustar el formato.

La F1 es consciente de la división de opiniones sobre el asunto y está dispuesta a hablar con los pilotos sobre cómo se puede modificar el formato para que sirva mejor tanto a ellos como a los aficionados. Es probable que se celebren conversaciones con la GPDA en el próximo Gran Premio de Emilia Romaña para encontrar la mejor manera de perfeccionar las cosas.

Y aunque las críticas al evento se intensificaron después de la carrera de Miami, varios pilotos consideraron que en realidad era un buen paso.

Lewis Hamilton dijo: "Creo que es genial que este deporte crezca y evolucione continuamente, y que no se limite a hacer lo mismo que en el pasado. Están probando cosas nuevas; están intentando mejorar el espectáculo y yo lo apoyo totalmente".

"Crecí escuchando a LL Cool J y él estaba allí, eso era genial, y luego miras y tienes a Will.i.am. que es un artista increíble. Serena y Venus [Williams] estaban allí. Me pareció genial, por mi parte no hay problema".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, is announced on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images