¿Podrían otros pilotos involucrarse en la definición del título de la F1 en Abu Dhabi?

El escenario está preparado para un desenlace del título de Fórmula 1 potencialmente apasionante, con cada aspirante al campeonato partiendo entre los tres primeros para el Gran Premio de Abu Dhabi. Max Verstappen parte desde la pole, el líder del campeonato Lando Norris lo acompaña en la primera fila, mientras que el tercero del campeonato, Oscar Piastri, sale tercero.

Era inevitable que sucediera así y probablemente esto favorezca más a Norris, considerando que solo necesita un podio para lograr su primer título. Pero la parrilla está apretada, menos de un segundo separó a los coches en la Q3, y siempre existe la posibilidad de que alguien aparezca y provoque caos, lo último que McLaren necesita.

El hombre más probable para hacerlo es George Russell, que se alineará junto a Piastri en la segunda fila, y el piloto de Mercedes incluso presionó a Red Bull para que le diera rebufo en la Q3 porque sabe que Verstappen necesita toda la ayuda externa posible para ganar un quinto campeonato.

Russell también ha estado muy impresionante en 2025, posiblemente el mejor piloto detrás de Verstappen, maximizando su Mercedes con victorias en Canadá y Singapur. Incluso cree que "podría haber una oportunidad" de añadir un tercer triunfo a su 2025, porque la pole del neerlandés quizás fue una sorpresa considerando que la Q3 fue la primera sesión que lideró en todo el fin de semana.

"Mi estado de ánimo es el mismo que en cualquier otra carrera", dijo Russell a Sky Sports F1. "Obviamente sé lo que está en juego para esos tres, pero tienes que afrontarlo como una carrera normal. Creo que en circunstancias normales no tenemos el ritmo, pero obviamente si la primera vuelta termina en el orden en el que largamos, no puedo imaginar a Max escapándose en el horizonte."

Así que, obviamente, no sorprende que el británico hará todo lo posible para terminar la era del efecto suelo en lo más alto, incluso si eso significa costarle el campeonato a uno de los tres primeros.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Si hay una oportunidad y si hay un hueco, si esta fuera la carrera uno de la temporada no intentaría hacer nada imprudente, pero no voy a dejar pasar oportunidades", añadió Russell.

"Yo también quiero terminar en el podio. Yo también quiero terminar la temporada en lo más alto y, siendo honesto, no dormiré mejor ni peor sin importar quién gane el campeonato. Así que haré lo mío e iré desde ahí."

Es poco probable que otro piloto pueda tener influencia en la lucha por el campeonato, porque quinto largará Charles Leclerc, que ha tenido grandes dificultades con su Ferrari en Abu Dhabi. Así que salir tan adelante es una sorpresa, especialmente cuando su compañero Lewis Hamilton cayó en la Q1, pero si el monegasco se encuentra peleando con los autos de adelante, entonces el quinto del campeonato también ignorará la lucha por el título, igual que Russell.

"No quiero ni saber todos los escenarios porque es bastante estresante estar en esa posición, y en mi cabeza no habrá nada de eso cuando llegue la carrera de mañana", dijo Leclerc.

"Lo único que estará en mi cabeza es cómo puedo maximizar mi rendimiento y el resultado de Ferrari. Si eso significa hacer todo en ese momento particular, cuando estén detrás, para intentar ralentizarlos, lo haré.

"Si eso significa no pelear con ellos porque para mi estrategia es mejor no pelear con ellos, no pelearé con ellos, y nada de eso del título del campeonato estará en mi cabeza, porque no es mi trabajo estar aquí para favorecer a uno u otro."

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mario Renzi - Formula 1 - Getty Images

Pero Fernando Alonso, que largará sexto, parece preocuparse un poco más por la lucha por el campeonato, ya que el piloto de Aston Martin afirmó que su objetivo es no ser el protagonista de los titulares.

Cuando se le preguntó si quiere ser un factor en la lucha de adelante, el bicampeón de F1 dijo: "No realmente. Espero estar lo más lejos posible de la pelea. Bueno, no demasiado lejos porque quiero sumar puntos. Pero sí, no salir en las noticias el lunes."

Alonso igual quiere maximizar su carrera considerando que Aston Martin está en plena lucha en el medio del pelotón, 12 puntos detrás de los Racing Bulls, sextos, y siete por delante de Haas, octavos. A pesar de eso, también afirmó que intentará mirar la batalla entre Verstappen y los McLaren "mucho" en las pantallas gigantes de Yas Marina.

"Es un circuito muy fácil: en la curva 3 tienes una pantalla que está en medio de tu vista. En la curva 5 tienes una pantalla por dentro", añadió Alonso. "En la curva 7, por fuera. En la curva 9, hay dos. Una a la entrada, otra a la salida. Así que, un montón de pantallas. Mañana será un espectáculo fantástico para nosotros."

Información adicional por Filip Cleeren y Ronald Vording