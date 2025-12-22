Del desastre al dominio: cómo se produjo el "milagro" de McLaren

Noviembre de 2016. McLaren viene de una temporada desastrosa, Fernando Alonso y Jenson Button han terminado el campeonato sin conseguir subir nunca al podio, siendo sus mejores resultados dos quintos puestos. Ocurre algo impensable, la persona que fundó el equipo y lo llevó a la cima del mundo durante tres décadas se marcha: la era Ron Dennis ha terminado. Es una noticia impactante para la Fórmula 1, y no lo es menos la que llega poco después, es decir, el nombre de la persona que ocupará el lugar de Dennis. Zakary Challen 'Zak' Brown en el paddock sólo es conocido por los que trabajan en el sector comercial y de marketing, obviamente es una persona querida y estimada por Bernie Ecclestone, pero justo antes de que este angelino de 46 años se ponga a trabajar en la sede de Woking, 'Mr. E' apuesta a que no durará más de dos temporadas.

Hay una historia de fondo aún más jugosa que involucra a Brown en noviembre de 2016. Junto a la llamada de McLaren, el directivo estadounidense (que hasta entonces dirigía una empresa de patrocinios fundada por él) recibió también una oferta de Liberty Media recién adquiridos los derechos comerciales de la Fórmula 1. Brown sólo tendría por encima a Chase Carey, y se ocuparía casi por completo de los aspectos comerciales, que es su pan de cada día. Entonces llega una llamada telefónica. Es Mohammed bin Essa Al Khalifa, miembro de la familia real y del fondo soberano de Bahrein, que tiene una participación en McLaren. Informan a Brown de que Dennis se marcha y le ofrecen el control de McLaren Racing: plena libertad de acción. La elección viene en consecuencia.

Stoffel Vandoorne, McLaren MCL32 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren es un equipo en declive. Los balances dicen que pierde 125 millones al año, los resultados en la pista no llegan desde hace tiempo (el último éxito fue en Brasil en 2012) y en este escenario han proliferado muchos conflictos internos. La llegada de Brown se ve como una solución a corto plazo. En su autobiografía, el propio Brown describe así su llegada a Woking: "Cuando llegué me encontré con una situación caótica. El patrocinio está en su punto más bajo, el rendimiento en la pista está en su punto más bajo, la moral está en su punto más bajo. La dinámica política dentro del equipo es compleja y espinosa. Se están destinando importantes recursos e inversiones al desarrollo del negocio automovilístico, realmente parece haber una falta de supervisión en el equipo de Fórmula 1. Hay tantas distracciones en la junta directiva que nadie se centra al 100% en el equipo. Básicamente está en declive.

El primer reto: recuperar la solidez financiera

La nueva victoria de McLaren en los campeonatos del mundo de pilotos y constructores empieza desde lejos. Una de las primeras decisiones de Brown es volver a la combinación de colores "papaya", el primer paso para recuperar la identidad perdida. Pero el camino de vuelta a la cima es largo. Los tres primeros años en el frente financiero son muy difíciles, algunos de los accionistas tienen una actitud muy pesimista, mientras Brown presiona para financiar inversiones, empezando por un nuevo túnel de viento. Se reestructura todo el equipo directivo de la escudería, pero sobre todo Brown se encuentra entre los primeros y más firmes partidarios de una revolución que marcará una época en la Fórmula 1: la introducción del límite presupuestario.

"Antes era una carrera para ver quién podía permitirse gastar más dinero", comentará Brown años más tarde, "pero era como ver un partido de fútbol entre un equipo con 11 jugadores contra otro con 9".

La comparación con los rivales es a igualdad de presupuesto, pero en McLaren también faltan los recursos que otorga el nuevo reglamento financiero. En 2020, la situación en la pista mejora, Carlos Sainz y Lando Norris vuelven a saborear el podio, pero al mismo tiempo en el departamento financiero se respira un aire muy tenso. Existe la proyección de quiebra en pocos meses, Brown presiona desesperadamente para relanzar el equipo, sin inversión es imposible volver a lo más alto. 'En ese momento había una parte de mí luchando por la supervivencia del equipo', admitirá Brown, 'y otra parte de mí mostrando una actitud audaz en público, transmitiendo positivismo e intentando convencer a Daniel Ricciardo para que se uniera a nosotros, ya que Carlos nos había dicho que iba a fichar por Ferrari'.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Entonces llegan algunos de los inversores. A finales de 2020 se anuncia la venta de una participación minoritaria a MSP Sports Capital, después, en abril de 2021, se vende la propiedad del Centro Tecnológico McLaren a una sociedad de inversión con garantía de arrendamiento. El equipo vuelve a respirar, se puede planificar el futuro y se vuelve a hablar sólo de rendimiento y resultados.

Reestructuración técnica: plenos poderes para Andrea Stella

En 2021 el equipo sigue una tendencia positiva, llega una victoria en el Gran Premio de Italia con Daniel Ricciardo y cuatro podios con Lando Norris. Pero la temporada siguiente hay un retroceso, la trayectoria ascendente se detiene. El acuerdo de suministro obtenido de Mercedes es un paso adelante, el túnel de viento está a punto de completarse, al igual que el nuevo simulador, pero algo se ha atascado. Bajo la dirección del nuevo director del equipo, Andreas Seidl, Pat Fry y Gil de Ferran abandonan el equipo, mientras que Pete Prodromou es destinado a un nuevo puesto.

Brown interviene, 2022 se ve comprometido, pero a principios de verano se sientan las bases del proyecto 2023. Le pide a Andrea Stella que dirija el equipo, y no es la primera vez. Vuelvo a intentar convencerle", revela Brown, "le digo que le necesito de verdad". Stella acepta, vuelve a poner a Prodromou al frente del departamento de aerodinámica y llama de nuevo a Gil de Ferran. También llega Rob Marshall, pero no hasta enero de 2024, de hecho el monoplaza que debutará en el Gran Premio de Austria de 2023 (una carrera que marcará un punto de inflexión para el equipo) es producto de las mismas personas que trabajaron en la escudería anteriormente. Lo que ha cambiado es el liderazgo.

Rob Marshall, diseñador jefe del equipo McLaren F1 y Jonathan Wheatley, jefe del equipo Red Bull Racing. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Stella le dice a Brown que el inicio de la temporada 2023 será difícil, pero que a partir de Spielberg las cosas cambiarán. En Austria las mejoras sólo llegan para Norris, y Lando se confirma cuarto en la calificación y en la carrera. Siete días después, en Silverstone, Norris es segundo, por delante del debutante del equipo, el novato Oscar Piastri. Un McLaren subirá al podio en seis de las doce carreras siguientes al Gran Premio de Gran Bretaña. El equipo tendrá que esperar hasta 2024, en Miami, para su primera victoria, a partir de ahí será una larga carrera que le llevará al título de Campeón del Mundo de Constructores, con seis victorias (cuatro para Norris, dos para Piastri).

Las victorias de etapa se convertirán en catorce en el campeonato del mundo que terminó hace unas semanas, con el doble título y la consagración de McLaren como equipo de referencia. Un camino hecho de rendimiento, pero también de una ética de equipo que prevaleció sobre el pensamiento común de que sin un primer y un segundo piloto el campeonato de pilotos no habría llegado. Tenían razón, Brown y Stella, en su primera experiencia en sus respectivos papeles pero guiados por su propia visión convencida. Los resultados en la pista llegaron y, con ellos, también los financieros. Hoy, McLaren ha pasado de 30 millones en patrocinios en 2017 a 300, volviendo a ser una realidad sólida en el mundo de la Fórmula 1 y capaz de planificar un futuro que promete ser extremadamente desafiante pero con todo lo necesario para poder aspirar a mantenerse en lo más alto.

Lando Norris, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Zak Brown Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images