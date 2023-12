Domenicali avisa: "La FIA debe hacer examen de conciencia"

A pesar de que los motores se apagan lejos de la pista, las últimas semanas en el mundo de la Fórmula 1 se han caracterizado por la diatriba sobre el caso Wolff, surgida a raíz de una nota emitida por la FIA a principios de diciembre. El comunicado, en el que se especificaba que se había iniciado una investigación sobre un posible intercambio de información confidencial entre un director de equipo de Fórmula 1 y un miembro de la dirección de la máxima categoría, iba claramente dirigido a las indiscreciones que habían aparecido poco antes en la revista F1 Business sobre el matrimonio Wolff.

El asunto se prolongó durante cuarenta y ocho horas de fuego, ya que incluso los equipos rivales decidieron ponerse del lado de Wolff, en claro contraste con la Federación, que se encontró así en una posición bastante compleja. El mismo órgano rector, al cabo de ni siquiera dos días, dio un paso atrás, justo en vísperas de la ceremonia de entrega de premios en Azerbaiyán, afirmando haber concluido positivamente la investigación, es decir, constatando que no se había intercambiado ninguna información.

Aunque oficialmente el asunto pudo haber tenido su acto final en ese comunicado, en realidad la polémica desatada por el comunicado inicial de la FIA ha dejado un rastro que aún hoy es visible. Tanto el Sr. como la Sra. Wolff han expresado su pesar por la forma en que se gestionó el asunto, añadiendo que están considerando emprender acciones legales.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, en la parrilla de salida

Sin embargo, está claro que la relación entre la Federación y la F1 dista mucho de ser sólida y este último episodio ha sido sólo una gota más en un jarrón que ya parece lleno, sobre todo entre bastidores. Stefano Domenicali ha abordado lo sucedido recientemente, argumentando que la FIA necesita hacer examen de conciencia para mejorar la credibilidad de un deporte que se está expandiendo en varios países.

El jefe ejecutivo de la F1 trató de rebajar el tono recordando cómo debe haber una diversificación de competencias en el ejercicio de las funciones entre quienes tienen los derechos comerciales de la serie y quienes son su órgano de gobierno, pero no sin disparar una flecha contra la Federación.

"Creo que cuanto más crece la Fórmula 1, la diferenciación entre la FIA y la Fórmula 1 es cada vez menos relevante. Tenemos que hablar de una plataforma deportiva que necesita una diversificación de competencias que tienen que estar claras, por lo que cada uno tiene que hacer un examen de conciencia para hacer mejor su trabajo", explicó Domenicali durante una entrevista en La Politica nel Pallone de la RAI.

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Stefano Domenicali, director general de la Fórmula 1

"Está claro que en este momento necesitamos una Federación que haga examen de conciencia de la manera correcta. Tenemos la suerte de hacer este trabajo porque hay federaciones extraordinarias en todo el mundo. No podríamos prescindir de los comisarios, los oficiales y todos aquellos que trabajan con pasión.

"Sin su contribución vital, no podríamos hacer nuestro trabajo. Pero está claro que no se deben tomar ciertas actitudes. Este es un tema sobre el que tendremos que construir, de forma constructiva como es nuestro y mi estilo, un futuro, porque aquí nos jugamos la credibilidad de algo que cada vez es más grande", añadió el director general de la Fórmula 1. Cada parte tiene sus propios objetivos, pero por parte de la F1 se trata de un mensaje no demasiado velado en un momento de la historia en el que la relación entre ambas entidades dista mucho de ser idílica, sobre todo entre bastidores.