Exclusiva: Domenicali y las parrillas invertidas, las carreras sprint y la película

El elemento deportivo de la Fórmula 1 sigue siendo importante para el jefe Stefano Domenicali, incluso si Liberty Media se ha enfrentado a críticas en los últimos años por elementos como las carreras al sprint.

Aunque la resistencia al formato sprint de los sábados se ha calmado, no ha desaparecido del todo, aunque el formato utilizado este año sea probablemente el mejor hasta la fecha.

Para Domenicali, aunque piensa que no hay que ignorar totalmente a los escépticos, no tiene ninguna duda de que los sprints funcionan. De hecho, no está en contra de que se celebren hasta ocho al año, con la posibilidad de añadir algo de picante a la composición de la parrilla.

"Recuerdo que cuando los introdujimos recibimos muchas críticas de los puristas, a los que tenemos que escuchar siempre, incluso a los que no están contentos", dijo Domenicali.

"Pero creo que ahora la cosa ha cambiado completamente al revés. Creo que el cambio que hemos introducido este año es el correcto por muchas razones, con la clasificación y el parc ferme separados. El flujo es mucho mejor hoy en día.

"Creo que no estamos en condiciones de decir que vamos a ser como MotoGP, por ejemplo, con un calendario de carreras lleno de sprints. Pero hay margen para crecer, tal vez para un tercio del calendario. Esa podría ser una posibilidad.

Stefano Domenicali, CEO de Formula One Group, en la parrilla con un invitado Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Y luego, por supuesto, hay ciertos temas que siempre son bastante discutibles. Podemos volver a discutir si es necesario invertir la parrilla, o la mitad de la parrilla, como se está haciendo en la F2 y la F3. Así que estas son siempre cosas para mantener la mente viva, si se me permite decirlo, con la intención de mantener algo siempre interesante".

Desde su punto de vista, a pesar de ser un purista de la F1 de corazón, Domenicali apoya la idea de las parrillas invertidas.

"Personalmente, diría, ¿por qué no? Es mucha acción. Son adelantamientos. Se lucha por los puntos...

"Algunas personas pueden decir: 'Oh, es una forma falsa de correr'. ¿Falsa? No hay nada falso en lo que crees que es el formato adecuado para producir una gran acción. Así que me interesaría volver a hablar de ello. Sí".

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Más acción

Lo que Domenicali cree que debería ser una idea para la F1 es que cada sesión de un fin de semana de gran premio tenga un elemento competitivo y una razón para que los aficionados la vean.

En especial, no entiende por qué, en una época en la que los equipos realizan simulaciones interminables para perfeccionar sus reglajes, el formato normal de fin de semana de la F1 permite tres sesiones de entrenamientos que no cuentan para nada más allá de ayudar a los ingenieros.

"¿Es un buen entretenimiento para la gente que viene ya un viernes a ver coches dando vueltas a la pista sólo para prepararse mejor para la calificación y la carrera?", se preguntó. "Quiero decir, ¿es eso lo que la gente quiere ver?

"Hay una gran inversión [por parte de los equipos] en herramientas de simulación para hacer eso. Así que mi sueño será que cada vez que salgas a la pista haya algo por lo que luchar. Esa es la naturaleza de las carreras. Esa es la naturaleza de los pilotos, porque quieren ser los primeros cada vez, y por eso deberíamos aspirar a este tipo de objetivo en el futuro".

"Creo que vamos por el buen camino. Estamos haciendo las cosas bien, y la emoción que aportamos en las carreras al sprint está muy clara, porque a muchos promotores les gustaría tenerlas.

"Así que ahora es un buen momento para ver cuál es la mejor sede para tener buena acción, y también el mejor lugar para dividirnos en el calendario para crear la frecuencia adecuada".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El debate de los circuitos urbanos

Uno de los cambios que la F1 ha visto en la era Liberty Media ha sido llevar la serie a los aficionados, lo que significa más carreras en ciudades de destino.

Mientras que algunas de las nuevas incorporaciones, como Qatar, se celebran en circuitos permanentes, otras, como Las Vegas, Miami y Arabia Saudí, se han celebrado en circuitos urbanos.

Ahora, con Madrid y posiblemente Bangkok como futuras incorporaciones, la naturaleza del calendario de F1 parece alejarse de su base tradicional de circuitos permanentes.

Aunque no se puede obviar el hecho de que hay más circuitos urbanos en el calendario, Domenicali no cree que sean demasiados.

"Yo diría que queremos ser equilibrados", afirma. "No queremos movernos de un lado a otro de la balanza, pero para nosotros es crucial tener buenas carreras".

"Recuerdo que una de las mayores críticas que había sobre la mesa antes del Gran Premio de Las Vegas era: 'Oh, vamos, tienes una carrera en la que no habrá adelantamientos, ni drama, ni acción, etcétera'.

"En realidad demostramos que los que no esperaban a hablar hasta después del evento estaban totalmente equivocados. Hemos hecho una carrera increíble.

"Sin duda es crucial respetar los lugares históricos. Pero lo histórico no lo es todo; lo histórico es una buena base para invertir en el futuro.

"No nos preocupa encontrar la solución adecuada, tener el espectáculo adecuado, el aficionado adecuado, y todo el mundo puede tener una opinión diferente. Hay pilotos a los que les encantan los circuitos permanentes, otros a los que les encanta intentar conducir en las ciudades.

"Como he dicho, la respuesta correcta, como siempre, es ser equilibrado. Y ese sería mi enfoque, sin duda".

Craig Dolby sustituye a Brad Pitt durante el rodaje de una película en la parrilla Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Oportunidades cinematográficas

Uno de los éxitos de Liberty Media desde que asumió el control ha sido el impacto de Drive to Survive, de Netflix, a la hora de atraer a un nuevo público a la F1.

Junto con la apertura de los canales de las redes sociales, ha alimentado a una nueva generación de aficionados que han contribuido a que la popularidad de los grandes premios se mantenga por las nubes tras el rebote posterior a COVID.

Pero si el impacto de Netflix fue enorme, Domenicali cree que la nueva película sobre la F1, que llegará a los cines el próximo mes de junio, llevará el empuje a otro nivel.

Preguntado por el impacto que tendrá la película, dijo: "¡Masivo! Creo que si Netflix fue grande, creo que la película, y discutimos en Hungría el plan de comercialización y promoción, será masiva. Vamos a alcanzar un objetivo que aún no existe".



Domenicali cree que F1 funcionará porque la FOM ha sido clara con los cineastas en que había que superar los límites. No podía ser otra película de automovilismo más.

"Había un elemento que no era negociable: hacer algo único", añade Domenicali.

El actor Brad Pitt durante el rodaje de una película. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Pero en el contexto en el que no podemos tocar las carreras en sí, porque eso es el deporte, con diferentes cortes, con diferentes elementos, estamos haciendo una película.

"Así que creo que también les fascinará ver el making of, porque la gente se dará cuenta de la complejidad que estamos gestionando y de las cosas que hay detrás. Es realmente impresionante.

"Creo que será interesante para ambas partes, porque entenderán que hemos sido capaces de mantener vivo el deporte. Pero cuando vayan a ver la película, entenderán lo que será".

Domenicali también sugiere que algunas de las ideas sobre los ángulos de cámara que se utilizarán en la película podrían incluso ser adoptadas por la propia F1 para futuros onboards con el fin de potenciar su propia cobertura de las carreras.

"Estamos desarrollando juntos una nueva tecnología de cámaras, con diferentes ángulos de visión", añadió Domenicali. "Así que yo diría que es un buen lugar para desarrollar cierta tecnología nueva que vamos a traer después".

Stefano Domenicali, CEO de Formula One Group, observa la ceremonia del podio Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Lo que no se puede controlar

Ahora, en su cuarto año al frente de la F1, Domenicali cree que ha ayudado a impulsar la serie en la dirección correcta, tanto para los aficionados como para sus jefes de Liberty Media.

"No quiero decir yo, porque soy un jugador de equipo", dijo. "Creo que lo que hemos sido capaces de hacer es llevar la F1 a una dimensión que no mucha gente pensaba que éramos capaces de hacer.

"Así que el crecimiento que estamos viviendo, la belleza de lo que estamos hablando, es de lo que deberíamos estar realmente muy orgullosos.

"No estoy mirando ahora el valor de nuestra capitalización en bolsa. Eso no es para mí. Eso es para nuestros accionistas, y a los que tenemos que agradecer a Greg [Maffei] y a Liberty Media la confianza que han depositado en mí, y en nosotros."

Pero Domenicali tampoco lo ve todo de color de rosa y cree que hay retos que superar.

"Siempre estamos empujando", afirma. "Siempre estás contento, pero nunca feliz de esa manera...".

Y ofreció una respuesta particularmente fascinante, que gira en torno a las motivaciones de sostenibilidad de los cambios de reglas de 2026, sobre temas que le quitan el sueño - con recuerdos de la cancelación de Imola 2023 debido a las inundaciones, obviamente, todavía muy fuertes.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, el resto de los participantes en la salida. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

"Necesito dormir porque estamos trabajando mucho", sonrió. No soy un tipo que se preocupe por algo que no podemos controlar, porque eso es algo que siempre siento: detrás de un problema, hay una oportunidad".

"Hay cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control y que podrían tener un impacto. Somos un deporte mundial.

"Sabemos que el entorno político es delicado. Nos hemos visto afectados por ciertas cosas relacionadas con el llamado cambio climático.

"Creo que si somos capaces de gestionar lo que podemos controlar, creo que estamos en una situación muy buena".