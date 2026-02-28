La Fórmula 1 ha abandonado los planes de repetir su regla excepcional de paradas en boxes del Gran Premio de Mónaco tras la controversia del año pasado.

Con los adelantamientos prácticamente imposibles en las calles de Montecarlo, la FIA implementó el uso obligatorio de tres juegos de neumáticos el año pasado para forzar a los equipos a una estrategia de dos paradas y, con suerte, generar más opciones estratégicas y mayor incertidumbre.

Pero la idea no tuvo el efecto previsto en la parte delantera del pelotón, ya que equipos que hicieron rodar a dos autos muy juntos, como Racing Bulls y Williams, pudieron explotar la regla con un auto frenando al resto del grupo para crear una ventana de parada para el auto de delante.

Y aunque la táctica sí logró generar más temas de conversación alrededor de la histórica carrera, también produjo incomodidad por el hecho de que los pilotos se vieran obligados a rodar más de cuatro segundos por vuelta más lento para que su equipo obtuviera ventaja.

Sin embargo, el ajuste reglamentario se mantuvo inicialmente en el reglamento deportivo de 2026 tras una votación electrónica del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

James Vowles, jefe de equipo de Williams, uno de los equipos implicados, dijo que le sorprendió descubrir que el ajuste reglamentario excepcional volvía a estar sobre la mesa para 2026, afirmando que la táctica lo dejó “más incómodo que nunca. Me gusta salir ahí fuera y luchar por los puntos por mérito propio en lugar de tener que jugar con el sistema para conseguirlo”.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo el año pasado a Motorsport.com que el ajuste no estaba aún definido, y tras nuevas conversaciones el plan ha sido ahora abandonado por completo. La última versión del reglamento deportivo de 2026, que fue ratificada por el Consejo Mundial del Deporte Motor, ha eliminado todas las cláusulas excepcionales relativas al uso de neumáticos en Mónaco de la sección B.

Se añade un minuto extra a la Q3

Como parte del último paquete de ajustes, el Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA también aprobó un cambio para añadir un minuto adicional a la Q3, con la tanda final entre los 10 autos restantes pasando a durar 13 minutos en lugar de 12.

Como parte de la llegada de Cadillac como el undécimo equipo de Fórmula 1, la Q1 y la Q2 verán ahora seis autos eliminados en lugar de cinco. Sin embargo, esa disposición siempre ha formado parte del reglamento en caso de que haya 22 autos en la lista de inscritos, por lo que no ha requerido cambios reglamentarios como tal.

Los chalecos refrigerantes siguen siendo opcionales en caso de calor extremo

La FIA también ha dado marcha atrás en los planes de hacer obligatorio que los pilotos lleven chalecos refrigerantes en caso de riesgo por calor, medidas que se desarrollaron tras el problemático Gran Premio de Qatar 2023, durante el cual muchos pilotos sufrieron síntomas de agotamiento por calor.

El año pasado, la FIA emitió por primera vez una advertencia de “riesgo por calor” antes del Gran Premio de Singapur, que se activa cuando se prevé que las temperaturas alcancen los 31°C durante el fin de semana de carrera. Esa medida implica que todos los autos deben llevar los componentes adicionales necesarios para operar los chalecos refrigerantes.

Los pilotos podían optar por no llevar el voluminoso chaleco en sí, teniendo que cargar con lastre adicional si renunciaban a él, pero la FIA planeaba hacer obligatorio el uso del equipamiento en 2026. Ese cambio no fue popular, ya que las opiniones de los pilotos seguían divididas sobre la eficacia y la comodidad de los chalecos, y la FIA ha decidido ahora mantenerlos como opcionales.

El reglamento ahora dice: “Sin embargo, cualquier piloto puede optar por no llevar ningún elemento de equipamiento personal que forme parte del Sistema de Refrigeración del Piloto. En tales circunstancias, todos los demás componentes, incluido cualquier medio de refrigeración, del Sistema de Refrigeración del Piloto deben estar instalados.

“Además, la diferencia de masa entre el equipamiento personal del piloto normalmente utilizado y cualquier elemento del equipamiento personal del piloto que forme parte del sistema debe compensarse mediante la instalación de 0,5 kg de lastre en el habitáculo; dicho lastre, designado para este fin, se incluirá en la suma de masas descrita en el Artículo C4.6b.”

El aumento de lastre asociado al equipamiento de refrigeración se mantiene en 5 kg para carreras y sprints, pero se ha reducido a solo 2 kg para cualquier sesión de clasificación.

