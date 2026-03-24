Un Ferrari con la forma de una moneda: dos caras separadas por un fino borde, pero que las divide de manera inexorable. Este es el panorama que se desprende de la carta a los accionistas de Exor redactada por John Elkann y difundida en las últimas horas.

El presidente de Ferrari ha abordado varios puntos en su escrito. Entre ellos, obviamente, no podían faltar los dedicados a los resultados y a los logros deportivos del Cavallino Rampante en la temporada 2025 del automovilismo.

Como decíamos, hay dos caras y nunca se miran. Es más, miran hacia dos horizontes diferentes. Por un lado, la Fórmula 1, con un 2025 que ha pasado a los anales como una de las temporadas más difíciles de los últimos años, marcada por pocos podios, pocas satisfacciones y ninguna victoria.

A partir de aquí, sin embargo, Elkann quiere volver a empezar y lo ha hecho citando nada menos que al fundador, Enzo Ferrari.

"La Fórmula 1 no ha logrado alcanzar sus ambiciones. Pero Ferrari siempre ha entendido que correr significa aprender tanto como ganar. El fundador de Ferrari, Enzo Ferrari, tenía lo que él llamaba un “museo de los errores”, una colección de piezas rotas recogidas en busca del progreso. Esta mentalidad sigue siendo esencial hoy en día: responsabilidad y determinación para volver más fuertes".

Pocas palabras, pero claras. El 2025 ha ido mal, pero habrá que tenerlo muy presente para volver a empezar con más determinación y más fuertes que antes.

Las victorias en resistencia son las que impulsan el entusiasmo

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi, #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto de: Shameem Fahath / Motorsport Network

La otra cara de la moneda, en cambio, muestra un rostro que contempla el amanecer de un sol resplandeciente, cuyos rayos se reflejan en las aguas del océano creando deslumbrantes juegos de luz.

El rostro —ideal— en cuestión es el de Antonello Coletta, gran jefe de la división GT y Corse Clienti que sigue cosechando éxitos en serie. En tres años, otros tantos triunfos en las 24 Horas de Le Mans con tres 499P diferentes (el 51, el 50 y, el año pasado, el 83). Imposible olvidar los títulos mundiales de Constructores y Pilotos (con Pier Guidi, Giovinazzi y Calado), pero también el triunfo en Macao del 296 GT3 con Antonio Fuoco al volante.

"En el ámbito deportivo, 2025 ha deparado tanto triunfos como lecciones. Ferrari ha vivido un año extraordinario en las carreras de resistencia, conquistando tanto el título de constructores como el de pilotos del Campeonato del Mundo de Resistencia, logrando otra victoria en Le Mans y adjudicándose la GT3 World Cup en Macao".

"Estos éxitos, logrados más de medio siglo después del último título mundial de resistencia de Ferrari, reflejan el extraordinario espíritu de equipo que une a todos los implicados, desde los mecánicos en boxes hasta los ingenieros y los pilotos, que trabajan con una dedicación compartida hacia un objetivo común".

"La decisión de volver a las carreras de resistencia se tomó durante el difícil periodo marcado por el aislamiento debido a la COVID, lo que hace aún más significativa la oportunidad de celebrar de nuevo juntos estas victorias en la pista".

"Igualmente significativo es el hecho de que, tras esta decisión, Ferrari haya vuelto a ganar la edición del centenario de Le Mans, cincuenta años después de su última participación en la carrera, y haya conseguido luego tres victorias consecutivas con tres formaciones diferentes de pilotos, lo que da testimonio de la unidad y la fuerza colectiva del equipo".