Fórmula 1 GP de Estados Unidos

La F1 en Austin podría generar un asombroso impulso económico de 1.000 millones de dólares

Gran expectativa en Austin y alrededores por el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1.

Alex Harrington

Publicado: 22 oct 2026, 11:53

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Pierre Gasly, Alpine, Gabriel Bortoleto, Sauber, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Austin se prepara para un gran fin de semana de Fórmula 1 y el Gran Premio de Estados Unidos podría valer alrededor de 1.000 millones de dólares para la zona.

Tom Noonan, presidente y director ejecutivo de Visit Austin, está entusiasmado por ver los coches salir a la pista. Pero la diversión empieza mucho antes que eso.

"Estos equipos [de F1] llegan a la ciudad como siete a nueve días antes", dijo Noonan a KXAN. "Es el equivalente a tener una convención en toda la ciudad incluso antes de que empiece la carrera".

También disfruta de la exposición global. "Piensa en todas las miradas puestas en Austin, Texas, en todo el mundo durante la Fórmula 1", dijo. "Es increíble. También es una gran plataforma de marketing para nosotros".

KXAN informa que los hoteles de Austin podrían alcanzar un 95% de ocupación durante el fin de semana de carrera. Y para algunos negocios, la carrera es uno de los eventos más importantes del año. La gerente de hotel Joanna McCreary dijo: "Este es el mejor octubre que hemos tenido en realidad. Este hotel lo tiene registrado desde que abrimos en 2010".

Continuó: "Formula 1, solo esos cuatro días, representa cerca del 7% de nuestros ingresos anuales. Y obviamente estamos abiertos los 365 días".

McCreary también sugirió que la carrera se ha vuelto más popular debido a la incertidumbre en el calendario. "La carrera, creo, este año se vio afectada por el hecho de que algunos de los destinos globales fueron cancelados o estaban un poco en duda", dijo.

El condado de Travis ha dicho que, según informes, la carrera ha generado más de 10.000 millones de dólares para el centro de Texas desde 2012, incluidos más de 1.000 millones de dólares al año en el condado. Así que estarán contentos con el hecho de que el Circuit of the Americas albergará la F1 al menos hasta 2034 después de que el año pasado se acordara una extensión de ocho años. Eso convertirá a COTA en la sede de F1 con más años de servicio en Estados Unidos, superando a Watkins Glen.

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