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2026 Fórmula 1 GP de Qatar
26 nov 2026 al 29 nov 2026
| Losail International Circuit, QA
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Fórmula 1 GP de Qatar
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar de F1 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Qatar de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.
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En 10 minutos se abre el pitlane y los autos llegarán a parrilla luego
10:00
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Formula 1
Verstappen espera "neumáticos sin goma restante" en Qatar, pese a las simulaciones de Pirelli
Verstappen no comparte las expectativas de Pirelli y cree que algunos juegos de neumáticos serán llevados efectivamente al "límite absoluto" en Qatar. El neerlandés reconoce que podría ser peligroso
09:45
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Ayer el presidente de la FIA hizo este comentario que aún hoy trae polémica
09:41
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Las llegadas al circuito más temprano
09:38
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Colapinto siendo Colapinto en la presentación de los pilotos
09:28
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Como siempre, empezamos con noticias para ponernos al día:
Actualidad F1:
Fórmula 1Verstappen espera "neumáticos sin goma restante" en Qatar, pese a las simulaciones de Pirelli
FIA F2Noel León logra otro podio en F2 en Qatar, Durksen y Montoya rescatan puntos en victoria de Dunne
Fórmula 1GP de Qatar: de los temores de la víspera se ha vuelto a la normalidad del paddock
Fórmula 1"Un mensaje al paddock" – La teoría de McLaren sobre el ritmo intimidante de Mercedes en Qatar
Fórmula 1Alpine se aferra a aprovechar "algún contratiempo" de sus rivales para avanzar en Qatar
Fórmula 1Ben Sulayem criticado en F1 por comparar la seguridad de Qatar con México y Brasil
Fórmula 1Duelo en clasificación entre compañeros de F1 2026: GP de Qatar
09:27
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¡Buenos días a todos! Arrancamos la previa de la penúltima carrera del año
Por: Luis Ramírez
Publicado: 29 nov 2026, 15:10
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