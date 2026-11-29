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2026 Fórmula 1 GP de Qatar

26 nov 2026 al 29 nov 2026

| Losail International Circuit, QA

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Fórmula 1 GP de Qatar

F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Qatar de F1 2026

Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Qatar de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto.

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En 10 minutos se abre el pitlane y los autos llegarán a parrilla luego

10:00

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Formula 1

Verstappen no comparte las expectativas de Pirelli y cree que algunos juegos de neumáticos serán llevados efectivamente al "límite absoluto" en Qatar. El neerlandés reconoce que podría ser peligroso

09:45

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Ayer el presidente de la FIA hizo este comentario que aún hoy trae polémica

09:41

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Las llegadas al circuito más temprano

09:38

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Colapinto siendo Colapinto en la presentación de los pilotos

09:28

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Como siempre, empezamos con noticias para ponernos al día:

Actualidad F1:

09:27

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¡Buenos días a todos! Arrancamos la previa de la penúltima carrera del año

Por: Luis Ramírez

Publicado: 29 nov 2026, 15:10

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