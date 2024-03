Equipos piden que FIA y F1 aclaren preguntas sobre el caso Horner

Christian Horner fue objeto de una minuciosa investigación por parte de la empresa de bebidas energéticas Red Bull a raíz de las acusaciones vertidas contra él por una empleada.

Tras un proceso que duró ocho semanas y en el que intervino un abogado independiente, la denuncia contra Horner fue desestimada el miércoles y el director de equipo quedó libre de toda culpa.

Pero Red Bull no ha ofrecido prácticamente ninguna explicación sobre sus conclusiones y ha dejado claro que mantendrá los detalles del asunto en privado.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, y Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, hicieron un llamamiento al titular de los derechos comerciales de la F1 y al organismo rector del automovilismo para que tomen medidas que garanticen que todo se ha llevado a cabo correctamente.

Preguntado por las conclusiones de la investigación de Red Bull, Wolff dijo: "Bueno, acabo de leer la declaración, que era bastante básica.

"Mi opinión personal es que no podemos mirar detrás de la cortina. Al fin y al cabo, hay una persona en una organización que ha hablado con Recursos Humanos y ha dicho que hay un problema y que se ha investigado. Y ayer, el deporte recibió el mensaje: 'No pasa nada. Lo hemos mirado'.

"Creo que con la aspiración como deporte global en temas tan críticos, necesita más transparencia. Y me pregunto cuál es la posición del deporte.

"Somos competidores. Somos un equipo, y podemos tener nuestras opiniones personales o no. Pero se trata más bien de una reacción o acción general que, como deporte, debemos evaluar qué está bien en esa situación y qué está mal...".

Brown añadió: "He leído esta declaración. Creo que, por lo que he visto, sigue habiendo muchos rumores, especulaciones y preguntas.

"Creo que el organismo sancionador tiene una responsabilidad y autoridad con nuestro deporte, con nuestros fans, y creo que con todos nosotros en la Fórmula 1... Creo que tienen que asegurarse de que las cosas han sido totalmente transparentes con ellos".

Y añadió: "Creo que hasta entonces seguirá habiendo especulaciones porque hay muchas preguntas sin respuesta sobre todo el proceso. Creo que lo que necesitan los que dirigen el deporte es ser capaces de trazar una línea divisoria".

"Hasta entonces, creo que seguirá habiendo cierto nivel de especulación por parte de la gente, y no creo que eso sea saludable para el deporte".

Wolff consideró que aceptar simplemente la declaración de Red Bull sin ninguna diligencia adicional sobre los detalles del asunto no sentaría bien a la F1.

"Simplemente creo que, como deporte, no podemos permitirnos dejar las cosas en la vaguedad y en la opacidad en temas críticos como éste, porque esto nos va a pillar fuera", declaró.

