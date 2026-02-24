F1 y ESPN anuncian extensión de contrato para transmitir en Latinoamérica
Fórmula 1 y ESPN anunciaron un nuevo acuerdo para el futuro que se extenderá por varios años.
Tal como lo adelantó Motorsport.com; la Fórmula 1 y ESPN han oficializado la extensión de su acuerdo de derechos de transmisión hasta la temporada 2028, abarcando 18 países de habla hispana en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, excluyendo a México y Brasil del acuerdo.
Este nuevo contrato garantiza la cobertura total de los fines de semana de Gran Premio, incluyendo las sesiones de las categorías de soporte, F2 y F3, así como la F1 Academy, consolidando a Disney+ como el epicentro digital para los aficionados que buscan seguir la acción en vivo y bajo demanda.
La Fórmula 1 informó en un comunicado que los números respaldan una tendencia al alza en la zona que ha superado las expectativas globales. Actualmente, la región cuenta con 150 millones de aficionados, lo que representa un incremento del 5% respecto a 2024 con una importante diversificación de audiencia.
El 45 por ciento de la base de los fans de la zona son mujeres, el 43 por ciento tiene menos de 35 años.
Argentina: El nuevo bastión de la F1
El fenómeno más impactante se vive en Argentina. Gracias al ascenso de Franco Colapinto a la parrilla de Alpine, el interés por el automovilismo ha superado a otros deportes según señala el comunicado. Con 17.2 millones de fans, la Fórmula 1 se ha convertido en la liga deportiva global más popular del país, superando en audiencia y seguimiento a la NFL y la NBA.
"ESPN ha sido un socio de confianza durante años. Estamos emocionados de continuar esta colaboración mientras somos testigos de un crecimiento increíble en Latinoamérica y el Caribe", afirmó Ian Holmes, Director de Derechos de Medios de la F1.
Por su parte, Michael Walters, Vicepresidente de Programación de ESPN, subrayó que este acuerdo refuerza el compromiso de la cadena para llevar "el más alto nivel del automovilismo internacional" a las audiencias apasionadas de Sudamérica y Centroamérica.
