La estancia de cinco años del francés en el equipo de Enstone le ha reportado una victoria en carrera y otros dos podios, logros que le aseguran ser codiciado por un puñado de equipos con asientos disponibles para la próxima temporada.

En declaraciones en el Gran Premio de Emilia Romagna, antes de que se anunciara su inminente marcha de los Alpine, Ocon afirmó que "lo importante es estar seguro lo antes posible", ya que estaba deseando no sufrir una repetición de 2019 -donde se quedó al margen cuando Racing Point/Force India le sustituyó por Lance Stroll-.

"No quiero pagar el precio por segunda vez, como hubo al final de 2018, que no fue un buen recuerdo y no fue por razones de rendimiento", dijo.

"Creo que estoy haciendo un buen trabajo de nuevo este año y por los años que he hecho en la F1, merezco tener un lugar [en la parrilla]".

A diferencia de su predicamento a finales de 2018, Ocon tiene tiempo para asegurarse un asiento en la parrilla para la próxima temporada. Hay algunas plazas que son objetivos más probables que otros, aunque podrá apoyarse en su equipo de gestión -liderado por Toto Wolff- para obtener ayuda en el mercado.

Haas, ¿parte de una nueva alineación con Bearman?

Se sabe que Ocon está en la lista de deseos de Haas para 2025, mientras el equipo estadounidense evalúa sus opciones tras la anunciada marcha de Nico Hulkenberg a Sauber. Se espera que el reserva de Ferrari Oliver Bearman ocupe uno de los asientos, después de haber impresionado al director del equipo, Ayao Komatsu, con su ética de trabajo y sus actuaciones en la FP1 para el equipo.

Haas no quiere repetir los problemas de 2021 con una alineación de novatos; la pareja formada por Mick Schumacher y Nikita Mazepin dañó el balance bancario del equipo con fuertes facturas de reparación, en un periodo en el que el equipo estaba en apuros financieros. El regreso de Kevin Magnussen cuando Mazepin fue descartado en vísperas de la temporada 2022 dio al equipo la confirmación positiva de que era preferible retener al menos a un piloto experimentado.

Con Bearman asumiendo que está a punto de asegurarse un asiento, eso deja a Ocon luchando contra Magnussen por el segundo. El danés ha sido superado ampliamente por Hulkenberg a lo largo de las dos temporadas que han pasado juntos, lo que ha suscitado dudas sobre su regularidad y su nivel de pilotaje.

La permanencia de Magnussen depende de si Komatsu valora la continuidad en la alineación de 2025. Si el tiempo que Bearman lleva trabajando con el equipo se considera suficiente, entonces Ocon podría ser el elegido. Dada la mejora del rendimiento de Haas este año, sería una propuesta mucho más atractiva para Ocon que antes, y la oportunidad de ser el piloto principal de facto mientras Bearman aprende su oficio podría convertirlo en una perspectiva más atractiva.

Sauber/Audi: una opción de fabricante, pero depende de los movimientos de Sainz

El trabajo en Sauber, que se convertirá en Audi en 2026, depende totalmente de lo que Carlos Sainz decida hacer con su carrera después de Ferrari. Actualmente está considerando ofertas tanto de Sauber como de Williams, y su decisión final será el punto de inflexión cuando las fichas del dominó se preparen para caer.

Si Sainz queda lo suficientemente impresionado por el plan maestro de James Vowles y se une a Williams, entonces Ocon sería la siguiente opción lógica para Sauber. Parece seguro que la escudería suiza no retendrá ni a Valtteri Bottas ni a Zhou Guanyu, por lo que la competencia no parece estar especialmente próxima.

Ocon estaría en una buena posición para entrar en un equipo fabricante, y formar pareja con Hulkenberg en la escudería aseguraría que Audi contara con una alineación fuerte cuando haga su entrada de fábrica en la F1. Pero esta es una unidad por la que Ocon potencialmente tendría que esperar, con el riesgo de exponerse a un grado similar de inquietud al que enfrentó en el período previo a 2019.

Una nota lateral divertida es que Ocon ha reemplazado a Hulkenberg dos veces en su carrera: en Force India cuando el alemán pasó a Renault, y luego en Renault para 2020 cuando Hulkenberg fue descartado. ¿Qué posibilidades hay de que sus carreras paralelas converjan finalmente en el mismo equipo?

Mercedes: una apuesta arriesgada, pero con asociación

Parece que Mercedes ha apostado por Andrea Kimi Antonelli para 2025, de ahí el programa de pruebas privado que está llevando a cabo el italiano de 17 años. Después de no haber conseguido a Max Verstappen para el equipo junior de Mercedes en 2014 al no tener un asiento que ofrecerle, Toto Wolff no quiere pasar por el mismo problema con Antonelli.

Antonelli no lo está teniendo fácil en la F2, aunque gran parte de ello parece deberse a los errores iniciales de Prema a la hora de entender las exigencias del nuevo chasis Dallara, pero tiene los puntos de la superlicencia a pesar de todo si quisiera ganarse un ascenso al equipo de F1 de Mercedes para ocupar el asiento vacante de Lewis Hamilton.

Pero si hubiera alguna duda sobre Antonelli, Ocon sería una convocatoria que valdría la pena. Ya está dirigido por Wolff, y todavía mantiene vínculos con el programa junior de Mercedes, ya que se unió a la configuración a finales de 2015. Como opción provisional, en caso de que Antonelli no esté listo, Ocon encajaría a la perfección. Pero es poco probable, dado el celo del fabricante alemán en conseguir que su joven altamente valorado se prepare para un puesto en la F1.

Se entiende que Williams no persigue actualmente a Ocon; tanto Sainz como Bottas parecen encabezar la lista de candidatos del equipo, ya que Vowles busca una opción ambiciosa para acompañar a Alex Albon en el equipo. Se espera que Lance Stroll se quede en Aston Martin, y parece probable que tanto Red Bull como RB mantengan el status quo.